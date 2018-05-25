中德達成自動駕駛合作 A股汽車零部件板塊掀漲停潮

周五早盤，滬深兩市雙雙下挫，創業板指單邊下行，但汽車零部件板塊表現靚麗。

早盤，汽車零部件板塊掀起漲停潮，萬通智控、貝斯特、科華控股、鐵流股份、隆盛科技等 10 隻個股封漲停板。迪生力大漲 8%，西菱動力、朗博科技跟漲。

無人駕駛概念股全線飄紅。龍頭股路暢科技直線封板，德賽西威、萬安科技漲超 4%，浙江世寶、華陽集團紛紛跟漲。

消息面上，中國政府網報導稱，德國總理梅克爾訪華期間，中德兩國就中德自動駕駛領域合作達成意向。

梅克爾表示，德方非常願意與中方共同開發新能源汽車和自動駕駛等技術，希望中方為此提供更多便利。她還稱，德方願意擴大德中貿易投資合作。

李克強稱，中方在自動駕駛、人工智慧、車聯網等新興產業領域持開放態度，將嚴格保護知識產權，願與德方在上述領域加強合作。中方在新能源汽車領域已經放開合資企業股比限制。

全球汽車產業變局

本周，國內汽車產業迎來多個利多，而美國汽車政策出現重大不確定性。

周二，中國財政部公告稱，自 2018 年 7 月 1 日起降低汽車整車及零部件進口關稅，將汽車整車稅率為 25% 的 135 個稅號和稅率為 20% 的 4 個稅號的稅率降至 15%，將汽車零部件稅率分別為 8%、10%、15%、20%、25% 的共 79 個稅號的稅率降至 6%。

在汽車整車及零部件進口關稅下調的公告發布之後，多家外資汽車廠商紛紛響應，保時捷、寶馬等均表示將下調出口中國的汽車價格。日本共同社稱，豐田將下調出口至中國的汽車價格。

次日，A 股及港股汽車及零部件板塊早盤一度大幅高開，汽車零部件板塊迎來漲停潮，亞夏汽車、躍嶺股份、斯太爾等 10 隻個股全天封死漲停板。

德系車企和日系車企，有可能是關稅下調的最大贏家，受益程度要顯著大於美國車企。

當地時間周三，美國商務部宣布，對進口汽車、SUV、輕型卡車以及廂型車啟動 232 調查，調查將確定進口是否對國內汽車行業造成損害、削弱國家安全。

3 月以來，川普點名歐洲和中國汽車，威脅將課徵關稅。路透社報導稱，5 月 11 日，川普在白宮會見車商代表時曾點名德國公司大量出口汽車進入美國。

華爾街日報此前援引知情人士稱，稱川普政府正考慮對進口汽車實施關稅，稅率可能高達 25%。

隨後，各大歐洲汽車製造商紛紛發聲。德國戴姆勒集團和寶馬集團都表示，將密切關注美國擬對汽車徵收關稅的事態發展。

次日，歐洲汽車股集體下跌，德國汽車製造商股價反應尤為劇烈。盤中，寶馬股價下跌 2.7%、戴姆勒下跌 2.68%，大眾汽車下跌 2.15%、保時捷跌 2.23%。