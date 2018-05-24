俄鋁管理層重組新進展：5名董事及行政總裁辭職 警告制裁帶來的重大風險

俄羅斯鋁業公司的管理層重組取得新進展，公司公告稱，公司 5 名非執行董事及行政總裁辭職。

4 月 6 日，美國宣布對一批與克里姆林宮關係密切的企業和個人實施新一輪制裁，回應「俄羅斯在全世界範圍內的『全部惡意行為』」。

被列入制裁名單的人士，包括俄鋁公司主要股東和 En + 集團總裁 Oleg deripaska，其控股的俄鋁公司也受到制裁。不過美方其後表態稱，無意令俄鋁破產；若 Oleg deripaska 放棄公司控股權，美國可能放鬆對俄鋁的制裁。

Oleg deripaska 已經同意放棄俄鋁公司控股權；本次俄鋁公司辭職的 5 名董事，均經 En + 集團審議並提名。

俄鋁在港高開 3.70%，現報 1.96 港元。

美國 4 月 6 日宣布制裁後，俄羅斯鋁業公司在港股價暴跌。制裁前俄鋁收於 4.64 港元，美國開啟制裁後，俄鋁股價最低觸及 1.31 港元。

俄羅斯鋁業公司是全球最大的鋁供應商之一，因此俄鋁的出貨前景，也會影響到全球鋁的供給。在美國開啟制裁後，4 月 6 日至 4 月 18 日的 9 個交易日內，LME 鋁價大漲 26%。

不過 4 月 23 日，美國方面稱若俄鋁公司主要股東 Oleg deripaska 放棄控股權，美國可能放鬆對俄鋁的制裁。俄鋁當日暴漲 43%，股價回到 2.18 港元。

Oleg deripaska 已於 4 月 27 日同意，同意退出俄鋁控股公司 En + 董事會，並將其持股比例降至 50% 以下。

俄鋁迅速作出反應，路透社 4 月 27 日報導稱，俄鋁正改組董事會和管理層，成立完全獨立的新團隊，並向美國政府了解充分洗牌管理層是否能將俄鋁移出制裁名單。

美國財長梅努欽 4 月 23 日提到，已發布一項一般性授權，企業可繼續與俄鋁交易的時間從 6 月 5 日延長至 10 月 23 日。路透社 5 月 23 日報導稱，俄鋁已經在上周恢復對一些客戶運送鋁產品。

俄鋁今日的公告提到，若 10 月 23 日前美方未解除制裁，或俄鋁未獲得新許可，國際金融機構可能在其後中止與俄鋁的業務，公司金屬生產和銷售將受到嚴重影響。

本公司會持續評估外國資產管理辦公室制裁對本集團造成的影響。目前，本公司仍一致認為制裁可能對本集團的業務及前景構成重大不利影響。