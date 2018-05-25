原料上漲、毛利率好轉 南紡今年營收及獲利看增

南紡 (1440) 受惠 PTA、EG 及棉花等上游原料價格上漲，產品毛利好轉，加上更新老舊紡綻設備，紡紗產量將增加，今年營收及獲利看增。南紡為一專業紡紗工廠，台灣廠 16 萬錠，越南廠 65 萬錠，越南廠現進行汰舊換新，機器來自歐洲日本，自動化程度高，設備更替中，目前聚酯棉月產能 9,900 噸，POY 月產能 5,400 噸，DTY 1,200 噸，聚酯粒 5,400 噸，PET 7,000 噸。營收比重，紡紗 49-53%，化纖 39-40%，其他 11-13%。



法人指出，由於近期油價上漲，PTA 及 EG 也跟著上揚，棉花受惠中國拋儲接近完畢，美國棉花比過往銷售更好，合約已經賣了 90%，未來有機會再往上接近每磅 1 美元，目前美國棉花行情是每磅 0.87 美元，南紡將棉花庫存拉高至 6-7 個月，目前傾向多備庫存，第二季產品價格可望季增 6%。



瓶用酯粒 PET 今年第一季轉虧為盈，夏季旺季來臨，瓶粒銷量將增加，加上日本對中國 PET 課徵反傾銷稅，訂單移轉到台灣，也有利瓶粒的生意。



南紡第一季營收 60 億元，年增 17%，毛利率 12.48%，稅後淨利 1.64 億元，年增 75%，EPS 0.1 元，獲利明顯改善，法人預期，紡織景氣樂觀，棉價持續上漲，品牌庫存低，持續回補庫存，整體而言，營運面展望偏向樂觀。

