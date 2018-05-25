【大慶證券】投顧盤前－二線光學、被動元件領軍  中小型股最吸睛



美股四大指數昨日開低震盪，雖然盤中一度跌幅擴大，不過在科技股買盤踴躍下，四大指數尾盤跌幅收斂，都拉出長下影線。造成盤勢震盪的主因還是在於川普宣布下個月與北韓的高峰會取消，此外，美國商務部將開始調查汽車進口是否影響美國國家安全，未來可能調高進口稅，在這些不確定因素下，讓美股持續震盪。短線來看，由於聯準會放寬對通膨的定義，此舉將讓市場減少為升息的憂慮，而由於美國年底要選舉，因此近期川普的政治動作只會多不會少，將是影響美股的變數，研判四大指數將維持目前震盪整理的格局不變。

亞股因前一晚昨日美股四大指數回穩，順勢展開反彈的走勢，不過從亞股反應來看，除了台股漲勢較強外，其餘多維持在平盤附近游走，顯見市場關心的議題還是在政治面，因此，在中美貿易問題尚未完全結束前，研判亞股仍將維持目前震盪的格局不變。

台股昨日開高震盪走高，指數站回 10900 點之上，不過成交量較前一日略縮到 1264 億元，台股之所以能漲，除了美股回穩外，台幣今日轉升也是一大助力，顯示外資未積極偏空，從技術面來看，目前台股仍處在 10800-11100 點區間震盪，在未出現明確向上或向下突破訊號前，研判指數維持區間震盪的格局不變。以盤面來看，中小型股仍是焦點，被動元件回神，奇力新開盤直接過昨高亮燈漲停，激勵國巨、華新科等，由於目前被動元件問題不在基本面，而是技術面漲多之後過熱，因此仍須觀察未來幾是是否出現大量長黑的走勢，除了被動元件外，昨日包括 3D 感測、二線鏡頭、遊戲、MOSFET、PCB 等都有所表現，當中二線鏡頭的玉晶光、揚明光股價持續創高，為主要指標，在未轉弱前，二線鏡頭多頭趨勢不變，MOSFET 從杰力、大中甚至尼克森等都亮燈漲停，短線人氣匯聚，惟在拉出 2 根漲停後，要留意獲利了結賣壓，操作不可追高，目前盤面依然是強恆強的格局，操作上仍應以強勢股為焦點，短線不追高，留意大量不漲的訊號即可。

