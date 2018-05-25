【復牌】九建(00034-HK)附屬保利達(00208-HK)澳門海一居收地案敗訴

九龍建業(00034-HK)公布，持有73.4%權益之上市附屬公司保利達資產(00208-HK)澳門海一居收地案敗訴。九建今日復牌。

根據該公司取得之法律意見，認為由於澳門政府對該項目發展所需發出之審批及許可證有所延誤，導致該項目在到期日前不能完成。因此，保利達洋行有強烈的法律依據和理由要求澳門政府賠償損失。

公告指，基於集團於2017年12月31日之經審核財務報表，該項目權益之帳面值約為78.4億港元。然而，根據保利達資產取得之法律意見，保利達資產董事會認為由於澳門特別行政區政府對該項目發展所需發出之審批及許可證有所延誤，導致該項目在到期日前不能完成。因此，保利達洋行有強烈的法律依據和理由要求澳門特別行政區政府賠償損失，包括但不限於所有實際遭受之損失以及預期該項目完成後所產生的所有利潤之損失。而保利達洋行之法律代表將於可行範圍內儘快就此提出申請。

此外，根據發展該項目的首份共同投資協議，倘保利達洋行未能按首份共同投資協議完成該項目，保利達資產之最終控股股東(並亦為公司之控股股東)保利達控股國際將需就保利達資產集團所蒙受之任何損失作出彌補。因此，就澳門特別行政區政府收回該項目之土地而對保利達資產集團造成之任何損失將由保利達控股作出補償。

基於上述資料，公司董事會與保利達資產董事會一致認為，該項目之終止並不會因而對保利達資產集團及本集團之財務狀況造成任何不利影響。保利達資產將採取所有必須及適當之行動以保障其利益。該項目終止後，除了於澳門之現有物業業務外，保利達資產集團將繼續積極尋求其他地區包括珠三角之房地產發展及投資機會。

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