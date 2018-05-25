【復牌】殺人鯨資本指控誤導 新秀麗(01910-HK)採法律行動

行李箱及旅行背包生產商新秀麗(01910-HK)公布，對於Blue Orca Capital(殺人鯨資本)對其作出的若干指控，包括質疑公司進行收購時，利用特殊的會計手法，谷高業務之後的利潤率及盈利表現；又指行政總裁鄧儒熙(Ramesh Tainwala)的博士學歷涉造假，其家族企業與新秀麗有大量關連交易。同時呼籲新秀麗董事局，委任獨立核數師進行調查。新秀麗昨晚發表公告，認為殺人鯨資本實為片面之詞，並具有誤導性，指該報告中所作結論並不正確。該股將於今日復牌。

新秀麗表示，將酌情於適當時候提供更多訊息。就該報告中提及的具體指控，該公司認為其中並無任何需要披露的內幕消息。該報告可能旨在蓄意打擊對該公司及其管理層的信心，並損害該公司的聲譽，將保留對Blue Orca Capital及/或對該報告負責的人士採取法律行動的權利。

殺人鯨資本的報告指，新秀麗近年積極透過舉債進行收購，來掩飾其本身業務增長放緩的事實。公司2016年以18億美元收購另一同業Tumi，當時新秀麗稱Tumi截至2016年8月1日的應付賬金額為1.39億美元，但一個多月前Tumi公布的應付賬僅得3900萬美元，而過去10個季度，Tumi的應付賬均不多於4800萬美元，故Blue Orca質疑公司運用會計手法，誇大Tumi的應付賬金額，以助新秀麗其後在業績中少錄最多1億美元開支，並藉此谷高收購後業務的利潤率及盈利表現。

報告又指出，新秀麗在2016年及2017年度，有逾四成屬完成品的存貨，是以低於成本或可變現淨值（NRV）入賬，這些貨品在出售時理應無法錄取毛利，但近年公司的毛利率卻絲毫未受影響，故該行認為，新秀麗是囤積了相關存貨，惟最終總要為存貨作撇賬，或以低於成本價來出售，意味公司未來利潤率可能會急跌。

該行聲稱，新秀麗行政總裁鄧儒熙疑虛報持有商業博士學位，而其家族控制的印度企業，與新秀麗的南亞附屬有大量關聯交易，該附屬近年卻出現核數師請辭、內部監控不足等情況，認為企業管治差劣；更質疑有更多鄧儒熙關連公司未有披露。

新秀麗旗下擁不少品牌，Blue Orca認為公司品牌檔次僅屬中價，但EV/EBITDA竟可與奢侈品牌如Burberry及LV等相比擬，直言估值並不合理。總結上述因素，給予新秀麗目標價17.59元，較前收市價有48%潛在跌幅。

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