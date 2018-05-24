生態環境部：加強涉重金屬行業污染防控

生態環境部土壤環境管理司有關負責人就《關於加強涉重金屬行業污染防控的意見》有關問題答記者問，《意見》提出：到2020年，全國重點行業的重點重金屬污染物排放量比2013年下降10%;集中解決一批威脅群眾健康和農産品質量安全的突出重金屬污染問題，進一步遏製“血鉛事件”、糧食镉超標等風險;建立企事業單位重金屬污染物排放總量控製製度。重點行業包括重有色金屬礦(含伴生礦)採選業(銅、鉛鋅、鎳钴、錫、銻和汞礦採選業等)、重有色金屬冶煉業(銅、鉛鋅、鎳钴、錫、銻和汞冶煉等)、鉛蓄電池製造業、皮革及其製品業(皮革鞣製加工等)、化學原料及化學製品製造業(電石法聚氯乙烯行業、鉻鹽行業等)、電鍍行業。重點重金屬污染物包括鉛、汞、镉、鉻和類金屬砷。進一步聚焦鉛鋅礦採選、銅礦採選以及鉛鋅冶煉、銅冶煉等涉鉛、涉镉行業;進一步聚焦鉛、镉減排，在各重點重金屬污染物排放量下降前提下，原則上優先削減鉛、镉;進一步聚焦群眾反映強烈的重金屬污染區域。

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