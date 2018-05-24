【復牌】保利達資産(00208-HK)：法院就保利達洋行的最終上訴裁定敗訴

保利達資産(00208-HK)公布，於2018年5月23日，澳門特别行政區終審法院就保利達洋行申請要求將澳門特别行政區行政長官終止該項目(指位於澳門黑沙環新填海區P地段的發展項目)的特許權決定無效的最終上訴裁定敗訴。

根據公司取得的法律意見，估計保利達洋行向行政法院提出要求為該項目補回時間(透過延長該特許權)的主要訴訟亦會因上述向澳門特别行政區終審法院申請的不利判決而被終止進行。

基於集團於2017年12月31日的經審核財務報錶，集團於該項目的權益約為78.4億港元。然而，根據公司取得的法律意見，公司董事會認為由於澳門特别行政區政府對該項目發展所需發出的審批及許可證有所延誤，導緻該項目在到期日前不能完成。因此，保利達洋行有強烈的法律依據和理由要求澳門特别行政區政府賠償損失，包括但不限於所有實際遭受的損失以及預期該項目完成後所産生的所有利潤的損失。而保利達洋行的法律代錶將於可行範圍内儘快就此提出申請。

此外，根據發展該項目的首份共同投資協議，倘保利達洋行未能按首份共同投資協議完成該項目，公司的最終控股股東保利達控股國際有限公司將需就集團所蒙受的任何損失作出彌補。因此，就澳門特别行政區政府收回該項目的土地而對集團造成的任何損失將由保利達控股作出補償。

公告稱，現時，雖然該項目經已終止，但集團的物業業務仍然包括主要位於澳門的物業投資、買賣及發展有關的活動及位於T+T1 地段(海上居)的物業發展權益。集團亦在香港經營製冰及冷藏業務及在哈薩克斯坦經營石油業務。集團併正積極尋求其他地區包括珠三角的房地産發展及投資機會，務求擴大集團的發展規模，冀能為集團可持續增長築牢根基。

公司已向聯交所申請於2018年5月15日上午九時正起恢復公司股份買賣。

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