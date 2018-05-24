〈南亞科股東會〉今年標準型瞄準伺服器市場 下半年推低功率DDR4

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (24) 日召開股東常會，南亞科總經理李培瑛指出，今年目標維持特殊型產品比重，標準型將著眼伺服器應用市場，去年完成首顆 8Gb DDR4 客戶驗證並量產出貨，下半年也將逐步推出低功率 DDR4，盼能在年底前小幅交貨，未來特殊型市場也將朝此方向佈局。

以產品組合來看，李培瑛表示，目前特殊型產品比重約達 7 成，包括消費型、網通、工規、車規與安防應用等產品，低功率的手機應用產品維持 15 至 20%，包括 PC 與伺服器應用等標準型產品超過 10%。

李培瑛指出，特殊型產品價格相對穩定，目前目標是要維持相當比重，並針對市場需求與價格做小幅調整，而標準型產品目前主要著眼伺服器應用市場，待伺服器需求量夠大後，就會稍微與 PC 與筆電應用做區隔，但不會全然放棄 PC 與筆電，會將其作為營運緩衝，盼能維持佔比 10%。

南亞科去年底完成首顆 8Gb DDR4 客戶驗證並量產出貨，李培瑛表示，目前消費型客戶大多維持在 DDR3，還沒轉至 DDR4，因此未來南亞科在 DDR3 產品方面的支持，會比其他三大廠來得久，但 DDR4 將會是引領市場的產品。

李培瑛進一步表示，目前南亞科也在開發另一顆 8Gb DDR4 產品，以提供特定客戶在伺服器中驗證，這 2 顆 8Gb DDR4 的推出，也使南亞科逐步跨入伺服器市場，此外，下半年也將逐步推出低功率 DDR4，盼能在年底前小幅交貨，未來特殊型市場也朝此方向佈局。

李培瑛指出，目前 8Gb DDR4 價格較 DDR3 高出 2 至 3 成，DDR3 價格較低但較穩定，DDR4 波動率相對較高，從目前價格走勢來看，DDR3 價格平穩微漲，DDR4 則是持平稍微下彎，他預期，兩者未來價差逐步縮小是正常現象。