有效契約價值進補 新光金EV 2536億元 年增11% 新壽每股EV 24.9元

新光金 (2888) 公布去年底 EV(隱含價值)，有效契約價值 (VIF) 較前年底成長 16%，來到 1605 億元，調整後淨值增至 1672 億元，年增率 5%，資金成本上升 741 億元，年增率 6%，去年金控 EV 上升 2536 億元，年增 11%，新壽換算金控每股 EV(隱含價值)為 24.9 元，全年股息收入預估金額 120 億元。新壽投資部位 2.45 兆元，不動產業投資比重 5.8%，收益率 3.26%；擔保放款投資比重 2.4%、收益率 1.78%；保單貸款 4.4%、收益率 5.9%；國外股票 4.9%、國外固定收益為 41.4%、國際版債券投資比重 19.1%，國外股債、國際板債券三者總計收益率 5.2%，國內固定收益投資比重為 6.3%、國內股票 10.3%，國內股債收益率 10.6%，現金比重上升到 5.4%，收益率 0.39%，避險前經常性收益率為 3.46%。



新光金第一季在升息前實現債券投資部位，現金部位亦由去年底 4.4%，上升到 5.4%，以總投資部位概算，現金約有 1300 億元，伺機投入海外固定收益產品，而國外股票亦由去年底 1.8%，拉升到 4.9%。



新壽投資收益改善，負債成本改善，首季股東權益達 1012.9 億元，較去年底提高 11.6%，初年度保費為 267.3 億元，市占率為 7.3%，外幣保單第一季銷售金額 152.6 億元，年增率 80.1%，負債成本自去年底的 4.23% 下降到 4.2%。



新光銀去年已完成 TRF(目標可贖回遠期契約) 相關提存，首季提存費用較去年同期減少 30.7%，存放比下降至 72.9%，淨利差較前一季下降 3bps(基準點)，來到至 1.55%，存放利差維持前一季 1.97% 水準，第一季逾放比為 0.24%，BIS(資本適足率)、第一類資本分別提升至 13.60% 及 10.96%。

