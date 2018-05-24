【華冠投顧】林驛銘:台股量縮重返10900點，待量突破區間震盪盤!



台北股市在美股上漲，電子，金融，傳產齊揚下，大盤指數重返 10900 點關卡，終場上漲 50 點，以 10936 作收，成交量 1267 億元，價漲量縮格局。

盤面結構方面: 電子三巨頭台積電 (2330)，鴻海(2317)，大立光(3008) 等今日穩步上攻，股價皆收紅，帶動電子股漲 0.58%，金融股漲 0.35%，傳產股漲 0.34%，OTC 指數漲 0.73%。大盤指數在上周一大漲 93 點收 10952 點，之後經過 8 天交易日來到 10936 點，僅相差 16 點，呈現漲時無量，跌有量的震盪行情，指數變化不大! 要突破必須看量! 盤面基本上仍強勢主流輪動，之前強勢的被動元件國巨 (2327)，華新科(2492)，禾伸堂(3026)，矽晶圓合晶(6182)，環球晶(6488)，嘉晶(3016)，中美晶(5483) 等股價漲勢告一段落等之後，近日輪為震盪整理。而接棒演出的 MOSFET 族群也具產品漲價題材，今概念股樂翻天，包括尼克森 (3317)，富鼎(8261)，大中(6435) 等漲停! 光學鏡頭股揚明光 (3504) 4 月 EPS 0.13 元勝過首季，股價漲停，同族群先進光(3362)，新鉅科(3630) 也攻漲停。遊戲股的大宇資 (6111) 改變營運方式，擺脫去年股價暴跌陰霾，產業迎接旺季，股價奔漲停! 其它強勢個股包括艾恩特 (3646)，瀚宇博(5469)，佐登 KY(4190)，毅嘉(2402)，普誠(6129)，國統(8936)，台船(2208)，高技(5439) 以及玉晶光 (3406) 等。

台股震盪行情，操作重點在選，一個原則，漲多族群個股勿追，選股建議鎖定產業旺季以及低基期起漲族群個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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