【永豐期貨】台指選擇權盤後－電金聯手上攻 台股重返10900



◆期貨走勢

台指期週四上漲 60 點至 10917 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 19.93 點，電子期逆價差縮至 - 0.04 點，金融期逆價差擴至 - 3.94 點。現貨部分，三大法人買超 1.45 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4322 口至 16548 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2286 口至 41686 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 162 口至 16094 口。

週三 Fed 公佈 5 月份會議紀錄偏向鴿派，激勵美股全面反彈收紅，激勵週四台股開高，早盤雖一度拉回至平盤，但下檔 5 日線與 10 日線有撐，指數隨即反彈走高重返 10900 點之上，盤面上電子三雄穩步上攻，金融股亦漲多跌少，指數在電金齊揚推升下走高，終場加權指數上漲 50.75 點或 0.466%，收在 10936.93 點，成交量能 1269.31 億，較前一日縮減 128.02 億。今日八大類股僅紡織類股收黑，其餘皆收紅，其中以水泥窯類股漲幅 0.85% 表現較佳，紡織類股跌幅 0.27% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶下影線紅 K 棒連重回 5 日線及 10900 點之上，整體盤勢仍持續偏向高檔震盪，雖目前月、季、年線仍呈現上彎，但各均線仍未重回多頭排列，未見指數帶量突破前，持續高檔橫盤整理可能性高，操作上須注意風險並嚴設停損停利點。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11000 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.38 升至 1.42，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.81% 降至 10.74%，賣權平均隱含波動率由 14.05% 升至 14.24%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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