220億元内蒙古地方債30日在上交所發行

5月30日，内蒙古自治區財政廳將公開招標發行220.2144億元地方政府債券。本次發行債券品種為記賬式固定利率附息債，包括一般債券和專項債券。一般債券規模為217.6556億元，其中置換債券212.7812億元，借新還舊債券4.8744億元，包括3年、5年、7年和10年4個品種，計劃發行規模分别為21.8255億元、65.2767億元、65.2767億元和65.2767億元;專項債券規模為2.5588億元，其中置換債券2.2276億元，借新還舊債券0.3312億元，包括5年和10年2個品種，計劃發行規模分别為1.2794億元和1.2794億元。

内蒙古自治區為少數民族自治區和我國北部區域與歐洲廣大區域相連接的陸域必經交通要道，是第二“亞歐大陸橋”的必經之地，政治和戰略地位重要。内蒙古自治區煤炭、稀土等自然資源豐富，相關資源性産業競爭力很強。2017年全區生産總值實現16103億元，同比增長4%。

本次投標標位區間上限較之招標日前1-5個工作日相應期限國債收益率曲線的算術平均值上浮30%，高於地方債傳統的上浮15%的招標上限。前期，内蒙古自治區財政廳已履行相關程序組建政府債券承銷團，其中中信證券為券商類金融機構主承銷商，中信建投、海通證券、長城證券等25家券商類金融機構為承銷團一般成員。

地方政府債券屬於低風險債券品種，根據公開數據，全國各地區2017年地方債的發行利率較2016年發行有較大幅度提升。隨著市場化招標程度的提高，地方債的投資價值、配置價值日益凸顯。個人投資者不僅可在地方債上市交易後購買，而且可通過委託券商投標-網上和網下分銷方式認購地方債，享受免稅待遇。

來源：證券時報APP

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