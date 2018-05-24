人人都愛SUV 電動的當然更好

愛上 SUV 的消費者越來越多，愛上電動車的消費者也會越來越多。

於是，電動的 SUV，會是未來驅動電動車需求的重要動力。已經有不少車企推出了相關產品，例如特斯拉的 Model X。

SUV 即運動型多用途車，兼具旅行車的舒適和越野車的部分性能，通常車室空間較大、引擎動力偏強。去年，SUV 車型在中美汽車市場的占比都約有四成。

彭博新能源財經 BNEF 最新發布的一系列展望顯示，電動車熱潮即至，而 SUV 車型仍然會是最大的需求貢獻者。

到 2040 年，全球 55% 的新售車輛都會是電動車，電動車將在全球汽車中占比 33%。

屆時中美路面上的電動車與內燃機車將平分秋色。

數據來源於彭博新能源財經，Axios 製圖

BNEF 對全球汽車消費市場的展望顯示，中國會引領全球汽車市場向電動車轉型。到 2025 年，中國有 19% 的乘用車都是電動車，屆時其電動車銷量將在全球電動車市場中達到將近 50%。

到 2040 年，中國會是最大的電動車市場。

BNEF 提到，大眾、戴姆勒、日產、沃爾沃等車企都對未來十年的電動車，有著野心勃勃的時間表。

隨著電動車產品百花齊放，電動車的需求也會全面爆發。德系車企尤其激進，從各品牌目前的最新披露來看，到 2025 年，沃爾沃計劃推出超過 80 款全新電動車型，寶馬計劃推出 25 款，奔馳母公司戴姆勒也將發布 10 款。

BNEF 分析師 Salim Morsy 對美國媒體 Axios 表示，時尚而奢華的 SUV 產品會是電動車需求重要的驅動力，包括奧迪的 e-tron，Jaguar 的 I-PACE，寶馬的 iX3，福特的 Mach 1，和特斯拉即將發布的 Model Y。

到 2022 年，中國的電動車需求將擴大至目前的三倍，而其中占比最大的將會是 SUV 和其他跨界車型。

美國的 SUV 及跨界車需求將會擴大至 52%，電動車的購買屆時也會翻倍。