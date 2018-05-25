Android教父魯賓 擬出售手上的手機、設備初創公司

有 Android 教父之稱的安迪魯賓 (Andy Rubin) 在離開谷歌後，創立了一家智慧手機和設備初創公司 Essential Products，現在他打算出售這家公司。

《彭博社》報導，該公司目前探索出售的機會，也已經停止新手機的研發。Essential 公司第一款手機的吸引力在於它可提供用戶「純然」的 Android 體驗，亦即該手機沒有內建一堆 app，此外該手機配備鈦合金外框以及很棒的螢幕。

Essential Products 官網

雖然包括《CNBC》在內的媒體都給這款手機好評，但該款原價 700 美元的手機卻不暢銷，因此大幅降價求售。

Essential 發言人表示，公司「同時發展多種產品，且如果我們預期另一種產品會更熱門，就會毫不猶疑地終止其他一些產品的研發。」

根據報導，該公司其他研發中的產品之一為智慧居家相關產品。

「我們正全力努力朝未來邁進，一些能顛覆產業的產品，包括行動和居家產品。」

安迪魯賓也經營一家初創硬體孵化器公司 Playground Global，主要為生產消費者裝置，或企業裝置的科技新創公司，提供支援與建議，傳甫成立便獲 Google、HP、鴻海等大企業投資，但僅有鴻海證實透過子公司 Icreate Investments Limited 進行投資，投資 1200 萬美元，取得 2.5% 股權。（Playground Global 與 Essential 共用辦公室空間)