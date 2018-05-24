中國首台應用“和睦系統”核電機組併網發電

記者24日從中國廣核集團深圳總部獲悉，該集團陽江核電站5號機組於23日21時12分首次併網發電成功，成為2018年國内首台實現併網發電的核電機組。

陽江核電5號機組於2013年9月18日正式開工建設，歷經土建、安裝、調試等過程，經過4年多的建設，最終順利實現併網。整個併網過程中，機組各項設備參數正常穩定，機組狀態良好，機組進入商運前最後的帶負荷試驗階段。

據了解，陽江核電作為國内一次核準機組數量最多和規模最大的核電項目，5號機組是國内首個具備“三代”核電主要技術特徵、滿足最新安全技術標準的自主品牌核電機組，其採用的ACPR1000技術路線，在CPR1000+基礎上實施了31項技術改進。5號機組安全級DCS(核電站數字化儀控系統)採用中國廣核集團下屬廣利核公司自主研發的“和睦系統”，是國内首台具有自主産權的國産化核級DCS平台系統，實現了核電站“神經中樞”中國造，填補了中國在該技術領域的空白，中國由此成為繼美國、法國、日本之後，第四個掌握該技術的國家。

隨著5號機組首次併網發電成功，陽江核電具備發電能力的機組已達到5台，同時中國廣核集團具備發電能力的核電機組達到21台，將為社會貢獻更多安全、清潔的能源。

來源：中國新聞網

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