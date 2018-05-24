挽救里拉閃崩頹勢 土耳其央行緊急調升利率300個基點

土耳其央行 (CBT) 對 23 日里拉重貶逾 5% 做出回應，宣布將後期流動性窗口貸款利率上調 300 個基點。此前，投資者擔憂在 6 月 24 日即將舉行大選以及土耳其總統 Erdogan 對貨幣政策的干預，將使利率維持在低水平，預期調升利率將使里拉出現暫時性穩定。

土耳其央行回應來自市場的壓力

流動性窗口貸款利率 (Late Liquidity Window) 為土耳其主要的借貸利率，因應里拉跳水大跌，CBT 宣布調升利率 300 個基點至 16.5%，上修利率幅度令市場感到意外。

土耳其基準利率為隔夜借款利率 (1 Week Repo)，而本次土國調升 300 個基點之目標利率為流動性貸款利率，故如要精確地解釋，土國本次並非升息，而是上調市場利率。

CBT 在聲明中表示：「當前的通膨水平和通膨預期持續對定價行為構成風險。因此，委員會決定實施強力的貨幣緊縮政策，以支持價格穩定，將維持貨幣政策的緊縮立場，直到通膨前景有顯著改善。」

ING 公司指出，市場在幾週前已預期土耳其將實施上調利率之措施，但預期調升利率之幅度較小，而 300 個基點的大幅調升利率，就是太晚進行政策決定的後果。

而這近幾週，亦有許多外部因素對土耳其造成不利影響，例如，美元走強以及聯準會升息，使企業的外匯借貸成本上升，此外，能源價格的上漲，暴露土耳其依賴外來能源的弱點。

土耳其央行選在此時間點上調利率，主因為日本散戶交易者拋售里拉，而央行沒有做出回應之下，歐洲交易者亦開始拋售，導致里拉單日暴跌近 5%，央行不得以出手。市場認為，在緊急上調利率後，匯率大約會穩定在 1 美元對 4.6 里拉。

土耳其里拉在 23 日對美元暴跌近 5%

此程度的貨幣緊縮是否足夠？

市場對於 300 個基點的上調利率幅度，是否能阻止土耳其通膨和貨幣下跌存有疑慮，土耳其的消費者物價指數在今年夏天可能會來到 14% 的水平，23 日的緊急升息將使土耳其的實際利率降到 2.5% 左右的水平，而新興市場高殖利率的國家，實際利率約為 3% 至 4%。

新興市場高殖利率國家的實際利率，土耳其僅高於印尼

有人認為這樣的上修利率程度，對於經常帳戶赤字占 GDP 約 5% 的國家來說是不夠的，同時土耳其持續面對外匯和能源成本上升的壓力。但至少土耳其央行 23 日的舉動，代表著他們已準備好隨時採取行動，且不會一再容忍疲弱的土耳其里拉。