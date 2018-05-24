紐約匯市─Fed會議記錄支持6月升息 美元上漲至2018年高點

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數週三上漲至今年以來高點，主要外幣遭遇賣壓。

聯準會 (Fed) 公布 5 月會議記錄顯示，決策官員有意於 6 月升息，證實了市場預期。

週三，美元指數上漲 0.5% 至 94.055。

但避險貨幣，如日元與瑞士法郎，仍上漲。美元下跌至 110.19 日元，紐約週二尾盤報 110.90。

美元兌瑞士法郎早場亦下跌，隨後則上漲至 0.9968，週二尾盤報 0.9927。

歐元下跌至 1.1695 美元，創 11 月以來低點，週二尾盤報 1.1780。

國際政局擔憂仍為市場焦點，投資人規避風險，日元與瑞士法郎因而走高。

週二，川普總統告訴記者說，他對美國與中國的貿易談判過程，並不感到高興，並暗示與北韓領導人金正恩的高峰會可能不會如期舉行。

由於投資人規避風險，新興市場貨幣受到壓力。Fed 會議記錄證實央行計畫於 6 月再度升息，一如市場預期，亦增加了新興市場貨幣利空。

在歐洲，經濟數據較預期疲弱，使得歐元與英鎊受到壓力。週三公布的歐元區製造業與服務業採購經理指數令人失望，低於預期。英國公布 4 月消費者物價指數上升 2.4%，低於預估的上升 2.5%。

分析師說，川普近來對市場的衝擊有所消退，但近幾日，其影響再度擴大。