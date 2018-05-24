港銀結餘驟降逼千億警戒線 市場人士：升息一觸即發

市場人士表示，短期港幣匯率持續走弱因素仍在，金管局或將再次出手買入港幣。目前香港銀行體系結餘已逼近千億心理關口警戒線，市場資金面承壓，銀行調升最優惠貸款利率 (P) 條件充分，升息或一觸即發。

2017 年以來，港幣匯率持續走弱，主要是因為香港銀行間流動性過剩，Hibor 維持低位，而美國多次升息致 Libor 持續走高。港美利差 (Libor-Hibor) 加大導致套利交易增加。不過在金管局 19 次出手增持港幣後，Hibor 出現明顯回升，港幣匯率有所企穩。

在金管局 19 次出手買入港幣後，Hibor 出現明顯回升。 (圖：香港財資市場公會)

不過，近日由於美元持續走強，疊加 6 月美國聯準會 (Fed) 升息預期強烈等因素，美元兌港幣匯價再現回升，自 4 月 23 日後呈現 V 型反轉，上周再次觸及弱方兌換保證 7.85 紅線。截至 5 月 23 日，美元兌港幣匯價仍然弱勢，在 7.8496 左右徘徊。

美元兌港幣走勢

《中國證券報》報導，此次美元兌港幣指數 V 型反轉，主要有幾個因素共同作用：1) 美元走強，其他非美貨幣相對承壓。2) 美債殖利率大幅上升，資金大幅流向美元資產。3) 利差仍然較大，自 4 月份金管局開始干預至 5 月 23 日，港幣 3 個月 Hibor 已上漲至 1.75045%，而同期對應 Libor 為 2.35575%，港幣拆款利率仍低超過 60 個基點，套利交易持續，港幣壓力不減。4) 市場對 Fed 6 月升息預期持續升溫，預計概率將超過 90%。5)6 月港股市場將有不少 IPO 吸金，凍資額度龐大，市場流動性將持續吃緊。

因此，市場人士認為，金管局買入港幣、收緊流動性穩定匯率的動作，遠遠尚未結束，港幣匯率仍然承壓。

公開資料顯示，今年 4 月美元兌港幣觸及弱方兌換保證，是聯匯制度建立以來首次。自 4 月 12 日至今，香港金管局已累計出手 19 次，總共承接 703.54 億港幣賣盤。香港的銀行體系總結餘已下降至港幣 1095 億元，逼近千億整數關口，而在金管局 4 月開始干預匯率之前該結餘為港幣 1798 億元，僅 1 個多月銀行體系結餘已下降逾 40%。

瑞穗銀行駐香港的外匯策略師 Ken Cheung 表示，隨著金管局的干預，總結餘將逐步下降。

星展銀行香港有限公司財務及市場董事總經理 Tommy Ong 認為，做空港幣的套利交易仍將頻繁出現，將促使金管局繼續干預。銀行間當前總結餘接近港幣 1000 億元，在總結餘降至港幣 200 億到 500 億元之後，香港的利率可能追趕美國的借貸成本。

目前，香港多數銀行已上調定期存款利率，市場預期，香港各銀行自主決定的最優惠貸款利率 (P)10 年來的首次調升一觸即發。萬得資料顯示，香港各銀行自主決定的最優惠貸款利率近 10 年一直維持在 5% 的低水準，此前的高點大約在 2005 年至 2006 年，為 7.75%。

中金公司最新研究報告指出，2018 年香港最優惠貸款利率可能上升 75-100 個基點。從港幣流動性收緊和香港金管局回收港幣的速度判斷，香港銀行可能將很快上調最優惠貸款利率。

中銀香港副總裁龔楊恩慈也表示，香港有可能在下半年上調最優惠利率 (P)，貸款利率亦有升壓。