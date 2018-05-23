土耳其里拉重貶逾5% 今年以來大跌20%

對土耳其總統 Tayyip Erdogan 貨幣政策的擔憂，引發里拉拋售；根據路透社報導，今 (23) 日里拉一度重貶逾 5%，2018 年以來，里拉兌美元已大跌約 20%。

Erdogan 上週表示，若他在 6 月 24 日的總統大選中連任成功，將在選後對貨幣政策，執行規模更大的控制，讓央行透過降息，來提振經濟。

在里拉狂貶的情況下，市場所期盼的，是央行出手干預，但 Erdogan 極度厭惡升息，導致央行不敢擅自行動。

據傳日本散戶投資人，在到達停損點時，紛紛拋售里拉，導致里拉貶勢加劇，2018 年迄今，里拉兌美元已大跌約 20%，極可能創下 2008 年金融海嘯以來，最差月度表現。

投資研究公司 Capital Economics 分析師 Jason Tuvey 稱，若政策制定者不採取貨幣緊縮措施，土耳其經濟陷入衰退的風險，將因此攀升。

週三稍早，里拉一度貶至 4.9290 兌 1 美元，創歷史新低，目前已回升至 4.8523。

UniCredit 新興市場外匯策略師 Kiran Kowshik 直言，土耳其的經濟政策朝錯誤方向發展，「我們看空里拉」。

國際信評機構標準普爾 (S&P) 主權評等主管 Frank Gill 對路透社表示，若土耳其當局未能抑制貨幣與政府借貸成本，所造成的壓力，其財政狀況恐快速惡化。