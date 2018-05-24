今日打新富士康：發行價13.77元 募資額創A股近3年來最高

若是工業富聯上市後漲至行業平均市盈率，中一簽可賺2萬元左右。如果工業富聯上市後達到10個「一字板」漲停，投資者中一簽可賺3.3萬元左右，收益率近240%。

今日，富士康的A股股票簡稱工業富聯就可以網上、網下申購了。就在5月22日晚上，工業富聯披露了發行公告以及更新後的招股說明書，其中市場上猜測最多的發行價格確定為13.77元/股。

作為首家IPO審核過會的獨角獸企業，工業富聯的申購有許多令投資者關註的焦點，《每日經濟新聞》記者對此進行了梳理，發現工業富聯這次的申購有諸多看點。

網下發行的70%將鎖定一年

5月22日晚間，富士康披露了其A股——工業富聯的發行公告及更新後的招股說明書，一直懸而未定的發行價格也最終確定。工業富聯表示，發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為13.77元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

另外，工業富聯本次公開發行約19.70億股，是2015年下半年來發行股數最多的。通過計算，富士康募集資金總額約271.20億元，扣除發行費用後，募集資金凈額約267.16億元。

《每日經濟新聞》記者註意到，271.20億元的募集資金額同樣創下了2015年下半年以來的最高紀錄。

《每日經濟新聞》記者還註意到，本次工業富聯新股發行采用向戰略投資者定向配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行，其中擬初始發行量分別占發行總量的30%、49%和21%。

值得一提的是，本次向戰略投資者定向配售股票中，50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月，部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於36個月。「對網下非老股減持發行部分直接按比例設定非鎖定部分和有鎖定部分，這一設計是我國IPO市場采用詢價制度以來的首例，即獲配中的70%將自動鎖定12個月，余下30%未鎖定。」申萬宏源對此這樣表示，這樣有望大幅減少上市首年的流動性。不過這裏的將自動鎖定的70%股份是指網下申購部分，對於網上申購的股份無影響。

頂格申購需要413萬元市值

東方財富Choice數據顯示，工業富聯本次網上發行申購上限為41.3萬股，網下發行申購上限為54萬股。

網上發行申購上限達41.3萬股這意味著頂格申購可獲得413個配號。那麽，頂格申購工業富聯，中一簽(1000股)的概率會有多大呢？

「就我們統計來看，中簽率與網上發行數量關系更為密切，大體呈正相關。」一家券商研究所人士告訴《每日經濟新聞》記者。

東方財富Choice數據統計顯示，從工業富聯網上發行數量最為接近的中國電影(網上發行數量為4.20億股)的中簽率0.2203%來看，工業富聯中簽率大概可達0.2%。

因此如果以0.2%的中簽率來計算，頂格申購工業富聯中一簽的概率為82.6%。不過，值得投資者註意的是，要頂格申購工業富聯，需要至少在近20個交易日內持有達413萬元市值的滬市股票。

上市後「一字板」天數值得期待

本次工業富聯公開發行約19.70億股，佔發行後總股本的10%，而這10%將募資271.20億元，所以工業富聯的初始總市值達2710.20億元。因此，工業富聯在上市當日沖頂44%的漲停板，總市值就將超過3900億元。

根據工業富聯最新披露的招股書顯示，本次發行價格為13.77元/股，對應的市盈率為17.09倍。根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，工業富聯所屬行業為「C39 計算機、通信和其他電子設備制造業」。截至5月18日，中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為41.66倍。

因此，若是工業富聯上市後漲至行業平均市盈率，中一簽則可賺2萬元左右。

另外，據Wind數據統計，今年以來上市的新股平均出現7.22個漲停板，但是進入4月以後，《每日經濟新聞》記者發現，不少新股「一字板」漲停數量超過l0個，如鋒龍股份、振德醫療、越博動力等都達到11個「一字板」，而天地數碼更是達到16個。同樣作為獨角獸上市的藥明康德也拿下了11個漲停板。因此《每日經濟新聞》記者粗略計算，如果工業富聯上市後達到10個「一字板」漲停，投資者中一簽可賺3.3萬元左右，收益率近240%。

本文來源於每日經濟新聞，記者陳晨，編輯謝欣

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