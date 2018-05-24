港股盤前—加息預期降溫或可令港股回穩

今天推介 :

友邦（1299）- 昨天弱勢或因除息而放大，美股回穩或可借勢反彈。

1）川普對中美貿易談判「不滿意」評論、再加上能源股受油組擬增產下走低、A 股全天受壓及道指期貨走弱下，港股週三大幅下滑並以全日低位收市，下瀉 569 點。成交金額按日上升約 20% 至 1154 億。滬深港通成交金額按日持平在 146 億，但又轉為淨流出，金額約 13.9 億。板塊方面，電力、太陽能、風能、核能、汽車經銷商及個別獨立生育概念股表現較突出。相反，煤炭、3 桶油、內房和內銀則較弱。做空方面，佔大市成交急升至 13.5%，為 4 月 6 日後的新高。牛熊証重貨區方面，熊証重貨區維持在 31600-31699，牛証則下移至 30500-30699。

簡評：川普的不滿意又令港股跌回恐慌之中。五百多點的跌幅是否合理？其實大家也不知道川普不滿意什麼.... 很多評論估計和北韓領袖金正恩有關。川普昨晚又透過 Twitter 發文稱，雖然美國與中國的貿易協議正在順利推進，但華府最終或須要採用不同的框架，因為現行的框架使這些協議難以落實，也難以在完成後核實結果。看罷後筆者腦裡一片空白，如讀者有高見請告之！



回看昨天強勢的板塊，仍然是以好消息主導的。當中的太陽能和核能是近期鮮有被關注的，看來還有空間。信義光能（968）和中廣核電力（1816）是正路之選。多隻高息股如香港電訊 - SS(6823)、豐盛機電（331）和越秀房託基金（405）等等也有追捧。北韓之前公佈會在 5 月 23 至 25 日正式關閉核子試驗場，且看會否食言。

2）受中美貿易談判逆轉及美國第二大批發零售集團 Target 業績遜預期拖累，美股三大指數週三早段繼續下滑，道指中段曾挫 167 點，其後聯儲局公布的 5 月 2 日議息會議紀錄，顯示多數官員雖然認同 6 月須要升息，但認為通脹升勢不致於過急，對通脹可採取容忍態度，加息步伐無須過急，帶動道指逐步回升，收市倒升 52 點或 0.21%。標指和納指也轉跌為升，分別上漲別 0.32% 及 0.64%。十年期國債債息跌回 2.993%。另外，美國原油庫存意外地上揚，原油價格輕微回吐。港股 ADR 反彈 216 點，拆合等於恆指 30882 點。

3）個股消息

利好：

香港興業國際（480) - 預期截至今年 3 月底止，全年盈利將按年增長約 1.7 倍至 1.9 倍。

利淡：

信利國際（732）- 預期截至 3 月底止第一季業績，股東應佔溢利按年大幅下跌約 80%。

新高教集團（2001）- 現有股東 Advance Vision 擬配售 8000 萬股，每股配售價介乎 6.72 元至 7 元，較昨天收市價 7.3 元，折讓 4.11% 至 7.95%。

東江集團（2283）- 控股股東配售 4 千萬股，每股作價 5.8 元 (昨天收市價 6.2 元)