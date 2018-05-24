菜鳥牽頭 阿里巴巴各核心板塊共同啓動綠色物流2020計劃

5月23日消息，由菜鳥牽頭，攜手阿里各核心板塊天貓、淘寶、菜鳥、閑魚、零售通、盒馬、餓了麽等，共同啓動綠色物流2020計劃，併向全社會發出倡議，綠色物流事關每個人，希望全社會一起努力，推進綠色包裝，綠色才是未來競爭力。

同一天，菜鳥宣布升級品牌logo，在原有藍色logo中增加了綠色元素，字符A也變成了循環再生標志，呼籲社會共同關註綠色發展。

菜鳥網絡總裁萬霖描繪了2020綠色物流升級圖景：到2020年天貓直送全部把快遞袋升級為環保袋;淘寶和閑魚的上門取件服務，環保快遞袋覆蓋全國200個城市;零售通要實現百萬小店紙箱零新增;城市配送新能源車100城開跑;盒馬要達到物流全程“零”耗材;餓了麽則要推廣綠色環保外賣聯盟。

萬霖介紹說，除了攜手阿里巴巴各版塊，菜鳥還將通過電子面單、智能路由、智能切箱等科技手段，進一步向行業開放綠色技術，助力行業綠色升級。到2020年，菜鳥要讓中國所有包裹用上環保面單，一年覆蓋400億包裹;通過智能路由優化包裹里程，減少30%配送距離，實現物流降本增效;要在所有菜鳥驿站小區實現快遞回收箱覆蓋。

“未來，我們要讓每個包裹都能為環保做出貢獻。”萬霖說，綠色物流不是簡單的換幾輛電動車，需要全鏈路、全行業、全社會共同努力。

阿里巴巴集團相關人士錶示，污染防治攻堅戰是一場大仗、硬仗、苦仗，此次參與其中的既有線上業務，也有線下板塊，幾乎囊括了阿里新零售全部八路大軍。菜鳥網絡總裁萬霖介紹說，除了攜手阿里巴巴各版塊，菜鳥還將通過電子面單、智能路由、智能切箱等科技手段，進一步向行業開放綠色技術，助力行業綠色升級。到2020年，菜鳥要讓中國所有包裹用上環保面單，一年覆蓋400億包裹;通過智能路由優化包裹里程，減少30%配送距離，實現物流降本增效;要在所有菜鳥驿站小區實現快遞回收箱覆蓋。

來源：鳳凰網

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