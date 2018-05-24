台股盤前—上攻11000點關卡有壓 台股再攻高看美股臉色

台股昨 (23) 日電子三雄陷入震盪，僅靠矽晶圓族群抗跌，指數中場翻黑，最後一盤出現急殺，終場下跌 52.55 點，以 10886.18 點作收，失守 10900 點大關。法人指出，目前美股表現相對強勢，若美股帶動歐亞股市，台股才有機會再創高，目前指數遇 11000 點有壓出現拉回，支撐看 11700 點，預期短期內將在此區間震盪整理。

今日觀盤重點，據彭博資訊報導，台積電已開始為蘋果量產今年新款 iPhone 搭載的 A12 處理器，業界認為，這意味蘋果已開始要求供應鏈為 iPhone 新機備貨，台積電、大立光、玉晶光、穩懋、可成、鴻海等蘋概股新一波成長動能可望啟動。

中國半導體廠近來持續擴產，預計在未來 2 至 3 年內將陸續完工投產，成為半導體矽晶圓最大需求來源，半導體矽晶圓大廠台勝科昨評估，以去年為基礎來看，預計到 2020 年，市場需求將會大幅成長 35％，而今年矽晶圓報價預期將成長兩位數以上，明年可望持續向上。

先前鴻海董事長郭台銘受到鴻海股價重挫影響，一度痛失台灣首富寶座，但隨著旗下金雞富士康工業互聯網 (FII) 將在上海 A 股掛牌，郭台銘身家上看 123.2 億美元，可望擠下富邦蔡明忠家族，奪回首富寶座。

不過，另一方面，鴻海子公司工業富聯 (FII) (601138-SH) 公布掛牌價格，僅人民幣 13.77 元，換算本益比僅 15-17 倍左右，遠低於 A 股平均本益比的 23 倍，也讓 FII 本次 IPO 所能募得的資金，總計僅人民幣 271.2 億元，扣除必要費用後，剩下人民幣 267.1 億元。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，被動元件與矽晶圓先前漲多的資金可能開始撤出，而下半年蘋果新產品即將推出，可留意蘋概股表現，以及暑假旺季題材的電競與遊戲概念股；目前美股表現相對強勢，若美股帶動歐亞股市，台股才有機會再創高，目前指數遇 11000 點有壓出現拉回，支撐看 11700 點，預期短期內將在此區間震盪整理。

