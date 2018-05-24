第一視頻(00082-HK)入稟高院告前員工誹謗並查其持股狀況

第一視頻(00082-HK)公布，該公司及主席兼執行董事張力軍入稟香港高等法院，就前任公司財務及投資者關係總監李海，屢次誹謗該公司及張力軍向其發出一份附帶申索書的傳訊令狀。

該公司指出，李海現為一間從事證券買賣及期貨合約交易受規管活動公司之代表，自去年12月前後開始誹謗該公司及張力軍。於今年3月至5月初期間誹謗訊息的發布頻率達到高峰。

根據證券及期貨條例第329條所賦予之權力，公司亦就股份權益之所有權展開調查。根據公司所得資料，李海於2018年5月初或前後在逾3900萬股股份中擁有權益。大約同時，一名與李海有業務往來之人士、一名由李海擔任賬戶管理人之投資者及若干於李海工作之公司開設證券賬戶之投資者已購入大量公司權益。

於此情況下，公司有理據懷疑李海有意透過其對公司及張力軍的大規模誹謗行動抑制股份市價。鑒於李海及其聯繫人已積攢大量股份，董事會密切關注股份買賣是否於虛假市場及股份價格受潛在市場操縱之情況下進行。公司現正尋求法律意見並審慎考慮向證券及期貨事務監察委員會及其他監管機構提出訴訟。

於令狀中，公司亦尋求禁止李海發佈或引致有關公司及張力軍之誹謗性言論或任何其他類似誹謗性言論之出版物之永久禁令。公司及張力軍保留彼等要求李海對所有其他相關損失承擔民事責任及提出申索之權利。

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