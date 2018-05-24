雷士照明(02222-HK)斥5.45億人民幣增持蔚藍芯光

雷士照明(02222-HK)公布，收購羅曼國際所持蔚藍芯光的餘下60%股權，收購代價為5億元(人民幣.下同)，及收購張鵬所持有蕪湖雷士的5%股權，收購代價為4500萬元。

蔚藍芯光間接持有蕪湖雷士85%股權，該公司間接持有蕪湖雷士10%股權；及張鵬直接持有蕪湖雷士5%股權。收購後，蔚藍芯光及蕪湖雷士等附屬公司將成為公司的全資附屬公司。

珠海雷士其主要業務活動包括燈具、光源、LED產品及應用及家電產品的開發、生產及銷售。蔚藍芯光其業務活動包括投資控股，照明、LED、家電的設計開發，傳播推廣，技術諮詢以及國際貿易。

公司指，近兩年來，由於部分金屬原材料、元器件及人工成本持續攀升，導致照明產品製造企業的利潤空間被壓縮。集團為了提升核心競爭力、實現可持續發展，於2018年制定了逐步從製造型企業向渠道型企業轉型的戰略。



公司訂立前收購乃鑒於前收購將增強公司發展線上至線下的銷售及分銷渠道及╱或與之合作的能力。公司自前收購以來一直密切關注蔚藍芯光及蕪湖雷士等附屬公司之業務及財務表現，並發現蔚藍芯光及蕪湖雷士等附屬公司於截至2018年4月30日止四個月的銷售及利潤較2017年同期大幅增長。公司認為進一步收購蔚藍芯光之餘下股權，並將蔚藍芯光及蕪湖雷士等附屬公司之財務業績併入集團屬適宜。隨該等收購後，公司將繼續拓展其銷售及分銷渠道種類，並受益於消費者行為相關大數據的收集、分析及應用。

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