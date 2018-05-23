〈油價80大關〉油價上看每桶100美元 瑞銀：恐致美國經濟衰退

國際油價走揚，布蘭特原油期貨日前再度飆上每桶 80 美元；對此，瑞銀集團 (UBS) 示警，受石油輸出國組織 (OPEC) 減產、中東及委內瑞拉地緣政治緊張等因素影響，油價可能漲至每桶 100 美元，屆時美國經濟恐陷入衰退。

委內瑞拉總統大選落幕，現任總統 Nicolas Maduro 獲得連任，但其「勝選」被認為與買票、重複投票等舞弊行為有關。

對於上述情形，美國嚴厲譴責，稱之為「對民主的侮辱」，並揚言對委國祭出經濟制裁，禁止美國公民與該國進行原油及其他資產交易。

美國先是退出伊朗核協議，現又揚言制裁委內瑞拉，擔憂伊朗和委內瑞拉原油出口大減的情緒，使國際油價大漲。

根據 CNBC 報導，與 2017 年相比，布蘭特原油期貨價格，上漲近 48%，達每桶 80 美元；西德州中級原油期貨價格，上漲 43%，來到每桶 72 美元。瑞銀研判，市場需求強勁、OPEC 減產，外加中東及委內瑞拉地緣政治緊張等因素，將使油價進一步走揚，上看每桶 100 美元。

瑞銀分析，油價大漲勢必帶動燃料成本攀高，排擠消費者在其他領域的開銷。

瑞銀稱，油價有利經濟成長的區間範圍，落在每桶 50 至 70 美元之間；若油價攀上每桶 100 美元，2019 年全球經濟成長預測值，將從 4%，下修至 3.86%。

油價飆漲對各國經濟造成的影響，程度不一，但瑞銀強調，「肯定會增加美國經濟的風險」。

瑞銀指出，美國過去發生的 6 次經濟衰退中，有 5 次伴隨著油價飆漲現象。

台北時間週三下午 4 點 32 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.72%，至每桶 79.00 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.46%，至每桶 71.87 美元。