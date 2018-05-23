美國前高官「退休」百態：歐巴馬拍劇、柯林頓寫書、蓋特納當總裁

美國高官任期結束後，需要關心自己的再就業問題。有的回大學當教授，有些去投行或大公司掛職，還有些會到處「走穴」拿出場費。近日，美國前總統歐巴馬又找到了一份「兼職」。

娛樂流媒體巨頭 Netflix 通過推特宣布，其與歐巴馬夫婦簽署了為期多年的協議，後者將為 Netflix 只做電影等內容，可能會包括腳本劇集、非腳本劇集和紀錄片等影視內容。

AppleInsider 網站稱，歐巴馬將溫和地討論諸如醫療保健、投票權、移民、外交政策和氣候變化等熱門話題。而前第一夫人米歇爾可能會談論一些她在白宮期間所倡導的問題，諸如健康和營養等。

歐巴馬夫婦與 Netflix 高管關係密切。Netflix 的首席內容官 Ted Sarandos 與 Nicole A. Avant 結婚，後者曾在 2009 年至 2011 年擔任歐巴馬時期美國駐巴哈馬大使。Netflix 首席執行官 Reed Hastings 在歐巴馬擔任總統期間與其關係密切，還時常參加國宴。

美國高官們在任期屆滿之後，通常會再找些事來做。兩三百年前，開國總統華盛頓和一眾開國元勛在退休後，多數回家照看農場。

而有些美國總統退休後，則會專注寫一本流芳百世的個人傳記，最典型的就是柯林頓的《我的生活》。

而家族比較富裕的老布希和小布希，則相對比較低調。家境殷實的他們在屆滿後就較少出現在公眾視野，享受着無憂無慮的個人和家庭生活。老布希在自己 75、80 和 85 歲時，都以跳傘的方式宣告自己還沒「老」。

也有一些美國高官離職後會被「返聘」，而且風頭一點也不亞於當年在職期間的日子。例如美國前財政部長勞倫斯 · 薩默斯，他在屆滿後被哈佛大學聘任為該校第 27 任校長。

曾擔任過財長和聯準會主席的美國高官，「退休」後確實也是最受歡迎的人。除前文提到的薩默斯，前財長蓋特納在屆滿後，被美國著名私募華平投資集團（Warburg Pincus）聘請，出任該公司總裁兼常務董事。

而聯準會前主席柏南克也在離職後，成為美國城堡對沖基金高級顧問。

美國高官們在職期間，似乎就是為自己的職業生涯「鍍金」。結束官員任期後，企業、高校和其它機構往往因看重他們的行政經驗而更願意將其招入麾下，令高官們的職業道路變得更廣闊。