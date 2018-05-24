IMD世界競爭力 台灣排名全球第17名輸給中國

根據瑞士洛桑管理學院 (IMD)「2018 年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook），在 63 個受評比國家，台灣排名第 17 名，較去年的第 14 名下降 3 名；而中國大陸由去年的 18 名上升至第 13 名，排名超越台灣。

國發會今 (24) 日指出，IMD 世界競爭力評比分為「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」四大類、20 中項、256 項細項指標，涵蓋統計指標 (hard data)141 項及問卷指標 (survey data)115 項。

根據 IMD「2018 年 IMD 世界競爭力年報」，在亞洲國家中，以香港表現最優，為全球第 2 名，僅次於美國，但較去年下滑 1 名；新加坡則是居全球第 3 名，與去年持平。

值得注意的是，中國大陸由去年的第 18 名往前進步 5 名到全球第 13 名，但台灣卻是由去年的第 14 名下跌 3 名到第 17 名，去年還領先中國大陸，今年已被超過，輸中國 4 名。

台灣在今年 IMD 世界競爭力排名四大類中，在排名四大類中，以政府效能表現最佳，居世界第 12，較去年第 10 下滑 2 名；經濟表現則由去年第 12 下滑至第 14 名；經濟表現下滑至第 14 名，排名下滑 2 名，主要受到國際貿易與國際投資排名大幅退步影響；價格及就業排名則是上升。

國內經濟下滑 1 名至第 28，主因去年固定資本形成實質成長偏低，但每人 GDP(經 PPP 平減) 排名上升；國際貿易退步 9 名至第 19，主要因前五大貿易夥伴出口集中度高，但經常帳餘額占 GDP 比率排名較佳。

國際投資退步 12 名至第 41，主因外人直接投資排名落後，企業經理人憂心產業的全球布局調整影響經濟前景；就業排名上升 1 名至第 21，主因就業成長排名改善、長期失業率維持相對較低；價格進步 2 名至第 9，反映整體物價及油價相對平穩，及辦公室租金相對他國大幅下滑；但城市生活成本仍相對較高。

政府效能下滑至第 12，財政情勢保持世界第 10 名，反映各級政府債務占 GDP 比率相對他國改善、各級政府支出占 GDP 比率排名較佳。

租稅政策進步 1 名至第 4，主因消費稅率、總稅收占 GDP 比率、個人所得稅有效稅率較他國相對較低；體制架構排名大幅滑落 7 名至第 22，反映企業經理人認為政府決策彈性與執行仍有改善空間，但人均外匯準備我國名列前茅。

經商法規下滑 1 名至第 30，主要反映吸引外商投資的誘因、外資能自由獲得企業的控制權尚待提升，但開辦企業所需程序名列前茅、政府補貼占 GDP 的比率相對他國低；另外，社會架構進步 2 名至第 22，反映所得分配較為平均 (吉尼係數)，性別平等指數較他國為佳。

企業效能由去年第 15 下滑至第 20 名，中項指標排名都呈現退步，尤以勞動市場、行為態度及價值觀、經營管理退步幅度大；生產力及效率退步 2 名至第 19，主因企業經理人認為勞工生產力及企業效率有待提升，但認同企業擅長運用科技增進生產力。

勞動市場排名退步 12 名至第 38，反映工時縮短、企業環境未能吸引外國高階人才等；經營管理排名退步 5 名至第 9，主因企業社會責任表現尚待強化，但認同企業重視客戶滿意度、具企業家精神，對商機或威脅反應迅速；行為態度及價值觀排名退步 7 名至第 23，主因國人對經社改革認同、企業廣納員工價值觀等有待加強，然對外來觀念持開放態度則表現較佳。

基礎建設由去年第 21 下滑至第 22 名，其中醫療與環境及教育排名進步，科學建設持平，基本建設及技術建設下滑；基本建設下滑 9 名至第 39，凸顯人口成長率、企業經理人憂心我國用水取得、能源供給之效率等問題，但扶養比、道路網絡密度、工業電力成本等表現則相對優異。

技術建設排名退步 3 名至第 18，反映 ICT 服務輸出占服務總輸出比例、電信投資占 GDP 比率等有待強化，而行動寬頻用戶、高科技產品出口等則表現較佳。

科學建設排名維持第 10，其中企業研發支出占 GDP 比率、研發總支出占 GDP 比率、知識與技術密集產業附加價值占 GDP 比率、有效專利數、研發部門研究人員等皆有不錯表現。

醫療與環境排名進步 3 名至第 33，反映我國環境相關技術表現良好、企業重視永續發展議題。惟再生能源占能源需求比例、醫護支援 (平均每位醫生與護士服務人數) 則有待努力。

教育排名進步 6 名至第 19，大致反映 25-34 歲人口中接受大專以上教育比率、PISA 評量等表現良好，但是公共教育支出總額占 GDP 比率、中等教育師生比等仍有改善空間。