中銀香港(02388-HK)一季經營溢利增21%

中銀香港(02388-HK)公告稱，2018年第一季度，集團持續經營業務提取減值准備前之淨經營收入按年上升18.3%，主要反映平均生息資產增長及淨息差提升，帶動淨利息收入增加。客戶貸款規模擴大，以及市場利率上升，帶動淨息差(計入外匯掉期合約的資金收入或成本)提升。提取減值准備前的經營溢利103.96億港元，按年上升21.3%。淨服務費及佣金收入亦按年錄得廣泛增長。

截至2018年3月31日，集團資産總額達港幣逾2.83萬億元，較2017年末增長7.0%。客戶存款餘額為港幣1.87萬億元，增長5.3%，帶動客戶貸款及證券投資餘額分别增長5.7%和13.2%至港幣1.21萬億元和港幣7,976.09億元。

集團把握良好市場投資氣氛，豐富多元化投資服務，帶動證券經紀、保險及基金分銷佣金收入增加，買賣貨幣、信託及託管服務、貸款、信用卡和匯票佣金收入亦錄得穩步增長。代客交易的外匯兌換收入有所增加。其他金融資產之淨收益則按年下跌，主要因上年同期出售部份債務證券投資並錄得收益。

集團持續經營業務提取減值準備前之淨經營收入按季上升5.8%。淨利息收入增加，主要因淨息差擴闊和平均生息資產增長。淨服務費及佣金收入上升。受惠於季度投資氣氛良好，證券經紀、保險及基金分銷佣金收入保持增長，貸款、買賣貨幣和信託及託管服務佣金收入亦上升，惟信用卡、匯票及繳款服務佣金收入下跌。其他金融資產之淨收益按季下跌，主要因上季度出售部份債務證券投資並錄得收益。

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