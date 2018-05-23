【華冠投顧】賴昇楷:「清水休息站」醞釀新強股 PCB族群看好誰接棒 ? ? ?

焦點個股: 5469 瀚宇博、4939 亞電、2367 燿華、3406 玉晶光、3532 台勝科

昨日提到：「大盤在 11000 點之上出現 "空頭抵抗"，需要滾量至 1400 億以上才能衝關，否則短期將會進行關前整理消化賣壓」。昨夜美股殺尾盤，台股早盤雖仍試圖挑戰「萬一」，可惜開盤拉高接近 11000 點還是帶不出成交量，加上盤中又遇期貨逆價差擴大、美股電子盤續跌、亞股普遍大跌等因素拖累，大盤一路震盪走低，終場 - 52 點回到五日線附近，OTC 指數 - 0.14%。

目前台股回到「清水休息站」稍事休息，短線需要一些時間沉澱賣壓並消化國際股市利空，下檔支撐照舊看 5/11 向上缺口 10782～10808。現階段雖然量能不足造成盤面族群及個股輪動快速，但操作邏輯也不難，只需複製近兩週的獲利模式～當個股整理尾端蠢蠢欲動時上車，在正式轉強衝高後，當漲勢開始停頓就獲利下車，例如 4 月底至今帶學員佈局並於盤後影音介紹給大家的 6182 合晶、3532 台勝科、2408 南亞科、5478 智冠、3406 玉晶光、6449 鈺邦… 等，都是套用這個模式，因應盤面結構使用有效的操作策略，一棒接一棒，讓資金可以發揮最大的效用，累積起來的獲利也相當可觀。

台股回到「清水休息站」會醞釀出新一輪接棒族群及單兵強勢股，今天先來介紹 PCB 族群。整個族群的帶頭大哥當屬華新集團旗下的 5469 瀚宇博，量價配合相當穩健，只是已拉出一段漲幅，不必勉強追價，焦點可放在還處於整理格局的個股，例如 6191 精成科、5439 高技、2367 燿華、3189 景碩、3645 達邁、8039 台虹... 等，當中有一些是法人尚在默默佈局的，有一些則是遭遇利空、法人出脫但股價不跌的，都很有意思，可以列為當前多加關注的標的。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。