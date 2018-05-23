【華冠投顧】林驛銘:被動元件國巨利多翻臉，台股失守10900點!



美中貿易不確定性，加上被動元件國巨 (2327) 併購利多翻臉，台股開高震盪走低，指數由紅翻黑，下跌 52 點，以 10886 作收，成交量 1378 億元，價跌量增格局。

周一大漲 135 點，價跌量縮，已提醒過大家，量能趨勢為弱勢，融資餘額不段創新高，大盤需要時間整理，昨日衝高震盪收最低，今日開高走低收最低，符合行情規劃。就技術面來說，三月中至四月初，大盤指數停留在 11000 點附近一段時間累積相當多的套牢籌碼，本波大漲 500 點來到 11000 附近，量能趨勢未轉強，因此，必須做一個對撐的型態，結論: 橫向震盪行情，操作重點在選股，漲多族群不要追! 因近日強勢族群輪流回檔重挫，昨日是矽晶圓成重災區，今日就是昨日提醒大家不要亂追的被動元件以及之前提醒不要再碰的挖礦股成重災區，國巨 (2327) 併購題材利多出盡，股價衝高後走低，一度跌停板 877 元，振幅高達 18.28%，族群個股重挫哀嚎遍野，華新科 (2492)，禾伸堂(3026) 等跌停板，鈺邦 (6449)，蜜旺實(8043)，信昌電(6173)，日電貿(3090) 等重挫，操作建議請留意籌碼流向。挖礦股撼訊 (6150)4 月每股虧 0.05 元，股價跌停一價到底，映泰(2399)，麗臺(2465) 等股價皆下跌作收。強勢個股方面: 台達化 (1309)，樺晟(3202)，中和(1439)，宏森(3522)，和康生(1783)，好德(3114)，潤泰材(8463) 等，弱勢個股: 上緯股 (3708)，佳邦(6284)，元太(8069)，台泥(1101)，可成(2474) 等。

台股昨日衝上 11000 點後，連 2 日收黑，外資現貨賣 21 億，期貨市場到是不減反增 1402 口多單，因此，盤勢還是橫向震盪行情格局，選股建議漲多族群不追，鎖定產業旺季低基期起漲族群。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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