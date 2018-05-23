〈晶電法說〉年底前分割為3家公司 將跨入半導體晶圓代工領域

LED 晶粒廠晶電 (2448-TW) 今 (23) 日召開法說，未來 20 年不只專注於 LED 本業，將放眼三五族半導體業務，正式跨入半導體代工領域，晶電總經理周銘俊表示，今年底前晶電將分割成 3 家公司，包括晶電企業、晶電半導體與晶電科技，初期將以晶電企業持有其他 2 家公司的投控形式運作，未來也將引進不同股東，讓另外 2 家公司獨立走入資本市場。

周銘俊表示，過去 20 年來，晶電營運著眼 LED 領域本身，但往後 20 年將在不同的領域做延伸，從過去的「實現 LED 無限可能」走向「實現三五族半導體的無限可能」， 不過晶電不可能放掉本業 LED，盼能將技術拓展至 LED 外，在既有的核心能力技術下發展，走在技術潮流尖端，更貼近終端客戶與應用需求。

周銘俊強調，晶電演了 20 年的 Epsitar 1.0，總算要步入 Epistar 2.0 了，隨著公司經營業務的策略走向不同，未來晶電將轉型，以集團姿態持有負責 LED 事業的晶電企業、負責半導體代工業務的晶電半導體，及負責模組與元件事業的晶電科技等 3 家子公司。

晶電董事長李秉傑指出，第一階段將採用分割成立投控形式，以原本的晶電，持有晶電半導體與晶電科技 2 家公司，最快今年底前就會分割完成，讓各家公司在不同領域上慢慢茁壯，未來可能引進不同股東，也將規劃讓 2 家公司自行上市。

至於之所以分割為 3 家公司，周銘俊表示，若 3 種不同的事業全數包裹在 LED 事業體系之下，無法確實突顯其價值，若能在集團的運作下，兄弟登山、各自努力，在專精的領域上積極耕耘，才能為投資者與股東創造最大的價值。

不過，跨入半導體代工領域，不免令人好奇晶電的優勢何在，對此，周銘俊強調，晶電為目前唯一可從磊晶 (Epi) 做到晶片 (Chip) 的廠家，可提供整合性的代工服務，且在 VCSEL 或氮化鎵 (GaN) 的磊晶技術能力均在全球名列前茅，過去幾年也在做數據網路的磊晶代工服務。