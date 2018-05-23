全家自建福比麵包廠滿週年新開發三款日式麵包 搶食「白金商機」

全家 (5903) 投資的麵包廠營運屆滿週年，今日宣布新開發的脆皮菠蘿、雞肉咖哩、十勝紅豆麻糬三款日式麵包，將分別在 5 月 23 日及 5 月 30 日上市，預期可帶動全家烘培麵包業績進一步成長。看好烘焙市場高達 600 多億商機及麵包高併買率的特性，全家斥資 17 億元、自建福比麵包廠。在麵包廠營運滿週年之際，全家今日宣布推出自行開發的三款新麵包。

全家總經理兼福比麵包廠董事長的薛東都表示，不僅推出挑戰生產難度的日式麵包系列，同時也勾勒如何應用大數據帶動新製造的數位轉型製造策略──預測顧客口味。

福比麵包總經理林純如透露，此波上市三款不同工法、製程的麵包，均在同一條生產線，生產難度相當高；順利量產的秘密，是從前端原料、研發到後端生產、包裝，都由有 20-40 年製麵包經驗的日籍廠長與顧問監督，親自督導，原汁原味呈現最道地的日本夯品風味。

薛東都指出，全家跨足麵包生產鏈垂直整合的績效持續浮現，福比麵包廠一年來持續開發新品，目前四條產線稼動，供應 21 種品項麵包，帶動整體鮮食麵包穩定成長。

據統計，國內烘焙市場商機每年達 600 多億元。全家內部資料也顯示，麵包併買比率達八成，且銷售時段多元，堪稱便利商店在黑金商機—咖啡、黃金商機─地瓜外的另一塊「白金商機」。

由麵包、土司、甜點、三明治等烘焙麵粉為主的品群，近幾年業績穩定成長，營業額以每年一成左右的幅度增加，今年 1 至 4 月，前年比成長幅度近兩成，顯見「白金」潛力十足。

薛東都指出，相較於日本便利商店龐大的烘焙市場和多元的麵包型態，台灣便利商店麵包種類較為單一。因此，福比麵包廠設置的目的，就是希望從銷售端整合製造端，快速應對消費趨勢或缺口，開發符合消費者喜愛的商品。