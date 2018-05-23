【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、5289宜鼎、8406金可



震盪時留意好股，6153 嘉聯益、5289 宜鼎、8406 金可、2349 錸德、3374 精材

台股今日延續昨日的震盪盤，不過震歸震，還是一樣維持個股表現的格局，我們昨日說到，如果沒有特殊的利空，如川普又亂說話，金小胖又吃錯藥等狀況發生，指數應是在萬一這邊，繼續整理，雖說今日有點雜音出現，但應是還好，這二個狂人的言行，我們持續觀察。

指數一樣不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

6153 嘉聯益、8406 金可，昨日都漲多整理，結果今日都再大漲創高，今天的盤並不強哦，別忘了我們要的是趨勢對、能走漲的標地，這二檔其實都符合這個條件，強勢股本來就不受限於指數；如果好股是拉回留意的話，那 5289 宜鼎及 3374 精材，今日也都壓回，是不是也該比照辦理；2323 中環及 2349 錸德，走勢並未轉弱，還是一樣，2349 錸德比較強，想參與的話，選錸德吧。

昨日提到，有些天邊的彩虹，給別人吧，知道我們是在說被動元件的嗎？有好的標地好的買點，我們再找機會上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估

