【豐銀投顧】短線震盪難免 靜待整理結束-李世新 分析師

中美貿易過後，又有川金會是否能成行而困擾市場，其實這都是過度的聯想罷了。台股之所以漲不上去，一方面是短線漲幅已高，5 日線與月線的「正乖離」偏高所致，另一方面台幣仍不見明顯回升，顯見國際資金仍在期待六月的美股升息及中國對美國貿易談判讓步推升美國企業獲利所致。再次強調，並非台股基本面不佳，也不是什麼政治因素、年金改革… 等台股內部的因素所致，投資人實在不須胡亂聽信謠言或是不專業的分析，台股近二週已經出現資金開始回流的跡象，未來仍有機會再走一段行情。

2018 年以來外資賣超亞股之中，以台股最多，遭到外資賣超 56 億，因此若說今年以來行情都由內資撐住也沒有錯。畢竟外資的賣超非常明確而台股能撐住則代表有其他力量在撐盤。但這不代表就一定是政府做的，台股已站上萬點滿一週年，筆者已聽過不少言論說在萬點之上撐著是政府作弊的，台股早晚會回跌破萬點，另外最新的講法就是中國 A 股入摩 (納入 MSCI), 所以會有資金磁吸效應，台股即將被邊緣化… 之類，但問題是真有這麼容易嗎？美國是民主國家，因此一切以百姓為主，雖然搞到國家很窮，但藏富於民，因此民間的企業就有競爭力，但非民主國家則不然。

非民主國家採行國家資本主義，由國家政策來主導一切，包含商業活動。也因為並不以追求效率為主要目標，所以不管何事都由國家作領導，最後營造出來的商業體，就不具有全球商業競爭力。他只能關起門來。而表面上能有全球競爭力的，也往往是背靠著國家資本的補貼。在這種情況下，這樣的企業值得投資嗎？大家不妨想一想，一帶一路推多久了？但有多少外商真的有興趣去參與？因此說 A 股入摩台股就會完蛋、崩盤，簡直就是無稽之談。台股只是需要休息整理一下，並不是要馬上轉空，請不要再杞人憂天了。

昨天動能大爆增，所以想也知道不能做多，今天量能雖然有縮減，但跟最近來看仍然是偏高，因此不能急著看到量縮就要做多單，此時放空雖然看起來機會比較高，但是由於第一時間沒有進場，此時追的意義就不大了，建議再等一陣子，或許就會有好機會出現。

