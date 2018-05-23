博雅互動(00434-HK)一季度利潤同比增21.6%至8202.2萬元

博雅互動(00434-HK)公布，截至2018年3月31日止3個月，集團實現收益約1.6億元人民幣(單位下同)，同比減少28.1%；公司擁有人應佔利潤8202.2萬元，同比增長21.6%。

公告稱，2018年第一季度收益同比減少，主要是由於行業趨勢影響，網頁端向移動端轉移，網頁遊戲收入整體趨勢緩慢下降，及2017年下半年受到蘋果公司的應用商店對在其線上的應用程序進行整頓和檢查的影響使移動端收入增長放緩所緻。

此外，由於部分産品後續維持競爭力下滑，使2018年第一季度的付費玩家數及用戶數較2017年第四季度呈現略微下滑。其中付費玩家數從2017年第四季度的約81.6萬人減少3.3%至2018年第一季度的約78.9萬人。每日活躍用戶數從2017年第四季度的約420萬人減少6.9%至2018年第一季度的390萬人。每月活躍用戶數從2017年第四季度的約1740萬人減少7.1%至2018年第一季度的約1620萬人，但德州撲克的ARPPU及其他棋牌移動端的ARPPU均有所上升。

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