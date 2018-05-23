兗煤(01171-HK)瀉9.3% 中海油(00883-HK)中石油(00386-HK)齊跌6%

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恒生指數低開43點，之後跌幅擴大，跌穿31000水平並失守失10天線與100天線，一度跌逾470點，恒指在俗稱「U盤」的收市競價時段跌幅擴大，跌逾500點，以全日低位30665.64點收市，跌568.71點，跌1.82%，成交1154億元；國指收報12090.79點，跌258.82點，跌2.1%。 騰訊(00700-HK)高開412.8元，曾高見414.4元，午後沽壓較大，「U盤」時段閃現「一字」跌，股價迅間由升轉跌，收報407元，跌0.2%；友邦保險(01299-HK)低開低走，一度跌近4%，「U盤」時段亦急挫，收報70.35元，跌4.2%。中資金融股亦走軟，中國銀行(03988-HK)跌2.1%、建行(00030-HK)跌1.6%、工行(01398-HK)跌1.6%，中國平安(02318-HK)報77.8元，跌0.76%。 國家發展改革委經濟運行調節局就近期煤價上漲過快，將採取增産量、增産能、增運力、增長協等9項措施，以進一步穩定煤炭市場、促進市場煤價回歸合理區間。中國神華(01088-HK)以20.75元低開，低見現報19.6元，收報19.76元，跌6.4%；兗州煤業股份(01171-HK)報10.7元，跌9.3%；海螺水泥(00914-HK)報47.6元，跌4%。煤價回利好電力股，華能國際電力股份(00902-HK)逆市升5.5%，報5.8元；華電國際電力股份(01071-HK)升5.6%，報3.6元；大唐發電(00991-HK)2.3%，報2.68元；華潤電力(00836-HK)升1.53%，報15.86元。 瑞銀下調中海油(00883-HK)評級，由買入降至中性，雖然指中海油由年初至今已上升60%，但瑞銀仍將中海油的目標價由13.1元上調至15元。中海油(00883-HK)收報13.64元，跌6.06%；而中石油(00386-HK)跌6%，報7.7元。