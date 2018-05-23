【華冠投顧】大盤再度修正 看好10819+季線雙撐

振鴻觀察股：2408 南亞科、1904 正隆、8112 至上、2362 藍天、1723 中碳

加權指數今天收 10886 跌 52 點，量能微增至 1379 億，振鴻昨天在盤後影音提到，接下來要進入修正機會大，但振鴻希望自己看錯，怎麼會有分析師希望自己看錯呢? 很簡單，如果真如振鴻預期大盤出現修正，大家的股票多少也會受到影響對吧，但不幸的今天還是出現修正，不過一樣也別太擔心，關鍵就還是之前就說過的 10819 與季線雙撐是接下來的關注重點，10819 不破小時線的多頭結構就不被破壞，只要這段期間能以盤代跌修正指標，那未來還是多頭的機會。

個股方面，近期梅雨季到了卻遲遲沒下雨，開始出現供水吃緊問題，盤面上接下來民生需求可以開始關注水資源概念股，如最近季線翻揚的 8936 國統，三月以來持續盤漲的 1737 台鹽，其他還有 8383 千附、1535 中宇，都是接下來可以注意的標的。

個股方面上周日振鴻已經發佈了新的選股週報

【壓軸集破量選股週報】中【1218 泰山】昨天盤後影音已經提醒獲利出場，上周五提醒過要注意反壓與停利停損的【1314 中石化】連兩日持續走跌。

觀察股都是振鴻選股週報裡的標的，後續如何振鴻將持續幫大家追蹤。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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