【運達投顧】低檔生技股留意補量攻擊訊號



台股週一因美中貿易戰停戰利多大漲後連續兩天都出現拉回，美股與中國股市近日表現也不佳，台股是否有見高點的風險？這裡有幾個重要分析：

1. 週一我們就美中貿易戰的答案仍不清楚所以說明觀盤的重點應該放在美國高科技股的變化，以近日高科技股與費半指數的走勢來看並沒有明顯挑戰前高的機會，且以美股結構分析: 昨天美股最強者是美光 + 6.4% 也帶動費半指數收紅，但其他電子股表現都不怎麼樣，蘋果 - 0.25%、亞馬遜 - 0.26%、FB-0.3%、特斯拉 - 3.3%，以此來看仍在高檔的科技股仍要小心會有破線做頭的風險，由於美國高科技股這一波的位階較高，若貿易戰的利多股價都無法續強則是利多出盡，若貿易戰出現變化而讓持股跌破頸線，如週五提示蘋果昨收 187.1 前低 184.75 失守做頭確立將對蘋概股的壓力仍會延續，所以當美國重量級電子股不強則要提防台股指數受到牽累還有下跌的風險。

2. 以台股電子股的結構來看，昨天矽晶圓的股票壓力加重，今天被動元件的個股也從高檔出現賣壓，這兩個族群是電子股的強勢股也是高位階的標的，可是當強勢股出現高檔賣壓，而弱勢股又沒有明顯的主流出現止穩攻擊時，這在多頭結構而言並不利反而有翻空的結構跡象，因此電子股的風險尚未解除還要預防有加重的壓力。

3. 亞洲股市今天壓力較重主要都跟匯率變化有關，美元盤中續強來到 93.7，由於昨天油價盤中來到 80 美元，而 10 年期公債殖利率一直都維持在 3 以上，可見美元的先行指標油價與公債殖利率都還在續漲使得美元仍有走強的空間，因此亞洲匯率與歐元今天都出現下跌造成亞洲股市的壓力加重，由於 6/4 聯準會升息即將到來，若今年有四次的升息機會台股要在此有較佳的表現是不可能的，所以後續要注意外資的匯損壓力加重時是否又開始在股匯期市的賣壓加重，若外資匯損賣壓持續依照目前融資履創新高來看，後勢殺融資的風險大增要注意籌碼面的變化。

4. 當電子股不穩定時市場資金的避風港就以生技股為主，今天生技股是盤面上漲的主角，指標股中裕整理守穩月線後今天轉強還有挑戰前高的機會，生技股這一波會有一個特色，由於第一季生技股已經先漲一波經過 4.5 月的休息整理後，對於整理過後的低位階生技股會有更明顯的資金移轉效應，當股票一補量就會有攻擊甚至漲停的機會，如：6492 生華科 1783 和康生 4144 康聯，今天生技股在 41 開頭的股票沒什麼漲停板，反而不是 41 開頭的生技股出現漲停，很多人沒注意這個現象，所以近日留意低位階的生技股的補量攻擊訊號會有明顯的多方走勢。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

