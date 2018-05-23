工業富聯滿額募資271億 網下投資者認購踴躍

5月23日，“工業互聯網第一股”富士康工業互聯網股份有限公司(簡稱“工業富聯”或“公司”)刊登發行公告，確定發行價格為13.77元/股，將發行1969530023股。若發行成功，預計工業富聯IPO募集資金總額約為271.20億元，將成為2015年以來全球TMT行業規模最大的IPO。

根據公告，此次發行價格為13.77元/股，對應市盈率為17.09倍，這與此前路演機構給出的17-23倍發行市盈率估值區間基本保持一緻。今年以來在工業富聯之前上市的8隻發行規模超過20億的新股，其發行規模對應的2018年預測市盈率在14-17倍之間，平均值為14.52倍。

在發行規模上，與最近上市的“獨角獸”發行募集資金額普遍“瘦身”不同的是，工業富聯此次發行基本維持了此前272.53億元的擬募集金額，同時也刷新了多項IPO之最——成為2015年以來全球TMT行業最大規模的IPO，也是近兩年來A股市場中最大規模的IPO，歷史上A股工業製造業最大規模的IPO。

此次公司發行採用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行，在具體操作方式上，初始戰略配售佔發行總數量的30%，戰略投資者獲配的股票中有50%的股份鎖定期為12個月，50%的股份鎖定期為18個月，同時為了體現與公司的戰略合作意向，部分投資者可自願延長其全部股份鎖定期至不低於36個月;網下初始發行佔發行總數量的49%，將根據安排有70%的股份鎖定12個月;網上初始發行數量佔發行總數量的21%。

業内人士分析，該方案的推出，一方面意味著工業富聯將引入戰略投資者配售，減少向市場融資的規模，進而減少發行帶給二級市場的壓力;另一方面，由於戰略投資者在上市後存在鎖定期，以及網下投資者也存在一部分鎖定期安排，公司上市初期可流通股數量較小，也有利於減輕上市後股價壓力。同時，該方案也符合證監會修訂《證券發行與承銷管理辦法》公開徵求意見的内容，體現了公司積極通過靈活的創新方式，響應監管層的要求。

工業富聯此次引入戰略投資者、創新維穩市場的方式，以及在工業互聯網方面的轉型，得到了市場的認可。從網下投資者認購情況來看，此次共有2347家網下投資者管理的3321個配售對象在規定的時間内通過上交所申購平台參與了初步詢價報價，擬申購數量總和為5498億股，可謂是巨量認購，反映出了此次網下投資者認購的積極性很高。

此外，此前據接近公司的人士透露，在前期戰略投資者遴選過程中工業富聯也獲得眾多大型機構的積極關註，國内最大的幾家互聯網巨頭都可能在最終確定的戰配投資者名單内。從最新公告來看，戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間内全部繳款，具體名單還有待最終的發行結果公告。

來源：中國證券網

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