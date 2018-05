全球公共投資飙升至36.2萬億美元 中國央行仍第一

北京時間23日路透社稱, 國際貨幣金融機構官方論壇(The Official Monetary and Financial Institutions Forum,簡稱OMFIF)周三發布的報告顯示,2017年全球公共部門投資者的資産總額飙升2.5萬億美元,至36.2萬億美元,增幅達7.3%,創5年以來最大增幅,受益於股票市場的強勁錶現,以及金價上漲。

該機構跟蹤了全球750家機構投資者的資産,包括央行、主權財富基金和公共部門養老基金等,併在其《全球公共投資者》報告中根據他們的資産規模進行排名。

報告指出,去年增加的2.5萬億美元資産中,五分之一集中在四大機構——挪威央行投資管理公司、中國央行、瑞士央行和日本的政府養老投資基金。

中國央行仍然是全球最大公共部門投資者,其資産增長4%,至3.231萬億美元。

總體而言,全球養老基金資産增加1.1萬億美元,增幅為8.1%;央行資産增加9590億美元,增幅為7.8%;主權財富基金資産增加3970億美元,增幅為5.1%。

歐洲公共投資者錄得最大資産增幅,增幅達11.8%,至7.6萬億美元。其中,瑞士央行資産增長1330億美元,增幅達20%,至8120億美元。

亞洲是位列歐洲之後錶現第二出色的地區,資産增長9480億美元,增幅達7%。亞洲公共投資者總計持有13.8萬億美元資産,佔全球公共投資者總資産的38%。同時該地區還擁有全球最大的三家公共投資者:中國央行、日本政府養老投資基金和日本央行。

來源:新浪財經

