國産芯片進入中央國家機關協議採購徵求意見

近兩個月的中興禁運危機暴露了中國在核心芯片方面的短板，社會各界紛紛呼籲實現芯片自給。縱觀以往各國核心技術的開發，政府採購都是巨大的助力，如今，中國政府採購也開始發力國産芯片、國産操作系統。

中央國家機關5月17日發布“2018-2019年信息類及空調協議供貨的徵求意見”，包含打印機、計算機(台機和筆記本)、空調、交換機、服務器五類産品。其中，服務器産品的技術要求引人註目。

據悉，目前進入協議供貨的服務器廠商配置的芯片都是英特爾的E系列。

業内人士介紹，此前，龍芯、飛騰和申威都隻是特殊領域小批量試點，併沒能進入政府採購名錄。

據查詢中央政府採購網發現，去年中央國家機關有關服務器採購内容無法查看，“中央國家機關2017-2018信息類産品協議供貨採購項目採購公告”、“中央國家機關2017-2018信息類産品協議供貨採購項目中標公告”相關協議附件均需以採購人或供應商方式登錄。

對於此次國産芯片進入中央國家機關協議採購徵求意見，市場分析人士指出，如果國産CPU和國産OS都被列入採購名錄為真，那絕對是一個好消息。不過，國産CPU和OS取代國外産品，要循序漸進。進入採購名錄，併不意味著國産CPU和OS能夠瞬間取代國外産品。或者國産CPU會迎來爆炸式增長。畢竟，飯要一口一口的吃，在不斷試錯和推廣中，提升國産CPU和OS的性能和體驗。

來源：觀察者網

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