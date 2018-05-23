〈DRAM後市旺〉美光：AI需求助攻 記憶體產業前景旺

美國最大的存儲晶片製造商美光科技公司 Micron (MU-US) 執行長 Sanjay Mehrotra 週二 (22 日) 表示，受益於「爆炸性」的數據運算需求，尤其是 AI 人工智慧的資料經濟時代來臨，更有助於平順 DRAM 記憶體產業的高低商業週期。

Mehrotra 週二 (22 日) 在接受採訪時表示，數據中心運營商的 DRAM 需求和新人工智慧的崛起，已經降低了市場對記憶體晶片需求的波動，Mehrotra 對 DRAM 的產業前景說道，「我們看到了一個穩定的環境」。

美光過去幾年表現強勁。該公司財報顯示，2017 年營收達 295 億美元，年增率高達 64%，預計未來 2 年每年增長近 33%。所有事業群也都有成長，如 DRAM、NAND、和其他產品。由於數據中心和移動業務更廣泛趨勢的關係，DRAM 和 NAND 需求強勁增長的支撐，預示著該公司的增長前景。

美光營收分別 / 圖：富比世

美光 DRAM 事業群 2017 營收約為 130 億美元、NAND 閃存記憶體營收則約 62 億美元、其他產品約為 11 億美元。

今年美國 S&P 500 指數中，表現最佳的股票應為美光，該公司利用智慧型手機到家用電器的存儲晶片需求而趕上潮流。

週一 (21 日) 美光也宣布了 100 億美元的庫藏股計劃，刺激股價收盤大漲，Mehrotra 對企業的未來感到樂觀，同時呼籲投資人，美光的未來本益比只有較低的「7」倍。

內存晶片傳統被認定為季節波動性較大的行業，美光也曾在 2016 年公布了虧損數據。有 86% 的分析師給予「買進」的股價評級，提道為了市佔，晶片製造商不會無謂的傾銷把價格壓低。

美光提高了第 3 季的利潤和收入預測，遠高於分析師的平均預期。其全球最大的競爭者為三星電子 (005930-KR) 和 SK 海力士公司 (000660-KR)。