復刻2010年的美國市場 為何說中國雲端運算正面臨歷史性突破時點？

隨著近十年雲端運算帶動的資訊化技術升級與擴張，中國雲端運算正面臨歷史性突破時點。

昨日，騰訊「雲 + 未來」峰會在廣州舉行。馬化騰宣布，騰訊雲將大幅降價角逐雲端運算市場，構建「人聯網、物聯網、智聯網」，並大幅下調新一輪核心產品價格。

招商證券計算機團隊認為，雲端運算是智能化的重要基礎和引擎，是智能化時代的「心臟」。騰訊希望藉此打破資訊孤島，掌握更底層的前沿技術以連接物理和數字世界，構建各行各業和政府建立自己的超級大腦。

民生證券計算機團隊表示，中國雲市場未來將主要有兩個方面的發展趨勢：

公有雲市場發展模式以美國為參照，在騰訊、阿里等龍頭廠商帶動下帶動整體滲透率

私有雲市場規模並不會被公有雲市場侵占，因其模式將雲端運算技術在自有數據中心落地，依然是金融、營運商、政府等行業客戶的理想模式。

由於單純的雲端運算難以量化，且其技術主要由服務器平台搭載，民生證券認為，服務器出貨量和廠商收入可作為雲端運算領域的先驗性指標。

根據 IDC 追蹤數據，2017 年中國服務器出貨量為 256 萬台，年增率增長 7.7%，全球占比 25.3%；服務器收入為 121 億美元，同增 19.3%，全球占比 17.1%。中國服務器市場以超越全球水平的速度高增長。

另外，按 IDC 地區統計口徑劃分來看，亞太 (除日本外) 市場與美國市場增長最為快速，而中國是影響亞太地區的主要因素之一。

國內外雲端運算髮展差異化明顯

民生計算機團隊提出，

從下游市場劃分來看，中國和全球市場服務器差異化明顯。全球服務器增長驅動主要來源於各領域普漲，這意味著國外主要是公有雲市場規模持續提升，即 Facebook、亞馬遜等超大型的公有雲廠商採購量激增。而國內則是是公有阿里等公有雲廠商高投入的同時，中 小企業及政府板塊在私有雲、政務雲等市場齊頭並進。

中國能否復刻美國的成功，以美國作對標？

雖然雲端運算增長迅速，難以否認的是中美兩國市場發展目前並不同步。2009 年左右，美國服務器市場市佔率高增主要原因是雲端運算帶動了下游產業，超大型企業保持正向穩定增長。然而，中國同階段的高增長更多源自於市場基數低。

從市場服務器占有率來看，2017 年末中國整體規模接近美國 2009 年水平，結合去年中國市場各下游領域增速基本同步高增長看，民生證券計算機團隊認為，目前我國情況與 2010 年的美國市場非常相近。

如果 2006-2008 年定義為美國雲端運算市場的萌芽期，那麼 2009-2010 年則是其成熟期。2010 年之後，基本上超大型企業就成為美國服務器市場增長的主要驅動因素，不僅保持 20-50% 的年增率增速，而且在各個下游領域中排名靠前。

現在的中國很有可能處於 2010 年左右美國雲市場迎來成熟期突破的起點，預期未來幾年增速迅速，再考慮目前規模本身基數較大，雲端運算整體增長體量尤為可觀。