中國移動(00941-HK)一季用戶手機上網流量急升1.23倍

中國移動(00941-HK)公告稱，集團2018年首季度營運收入為人民币1,855億元，比上年同期增長0.8%；其中，通信服務收入為人民币1,667億元，比上年同期增長3.6%，在對上年同期收入採用新收入準則(IFRS/HKFRS15)口徑靜態模擬測算後，通信服務收入可比口徑同比增長7.0%；EBITDA為人民币697億元，比上年同期增長3.9%；股東應佔利潤為人民币258億元，比上年同期增長4.1%。

截止2018年3月31日，集團移動客戶總數約8.99億戶，其中4G客戶總數達到6.72億戶，首季度淨增4G客戶2,224萬戶；流量業務保持良好增長態勢，手機上網流量比上年同期增長139%，手機上網客戶DOU(用戶月均上網流量)達到2,234MB，比上年同期增長123%；語音業務繼續下滑，總通話分鐘數較上年同期下降7.6%；在集團短信增長的帶動下，短信使用量較上年同期增長6.3%；首季度移動客戶ARPU(用戶平均收入)為人民币55.7元。

截止2018年3月31日，有線寬帶客戶總數達1.24億戶，首季度淨增1,123萬戶，有線寬帶ARPU為人民币33.8元。受2017年9月全面取消手機國內長途和漫遊費的翹尾影響，2018年首季度公司通信服務收入增長承壓。首季度銷售產品收入為人民幣188億元，同比下降18.7%。

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