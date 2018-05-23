中國智慧能源(01004-HK)2015年一項收購會計處理可能出現一處錯誤

中國智慧能源(01004-HK)公布，收董事會近期注意到，集團綜合財務報表中公司就集團收購華特國際有限公司(已於2015年初完成)而發行之10.43億股代價股份的會計處理可能出現一處錯誤。

收購事項之代價涉及現金約3.22億港元；及代價股份。集團截至2015年12月31日止年度之綜合財務報表根據公司與當時華特之賣方於2014年1月28日訂立之諒解備忘錄及其後一系列有關收購事項之補充協議按每股0.23港元就代價股份進行入賬。然而，董事會經與公司之當前核數師中瑞岳華商討後初步認為代價股份應按收購日期2015年2月17日每股1.31港元入賬。按協議日期及收購日期計算的代價股份會計差額為約11.3億港元，即每股0.23港元與每股1.31港元之差額乘以就收購事項發行之10.43億股代價股份。

然而，倘集團按每股1.31港元就代價股份進行入賬，則公司應確認商譽約8.348億港元(相當於總代價約16.9億港元)減已收購淨資產之公允價值約8.54億港元)，而非溢價購買收益約2.92億港元(相當於總代價約5.62億港元(按每股0.23港元計算(減已收購淨資產之公允價值約8.54億港元)。

於截至2015年3月31日止財政年度末，公司倘審閱分配商譽之現金產生單位之可收回金額及倘公司據之對商譽之全部金額於綜合損益表內作出撥備，則截至2015年3月31日止財政年度，整體影響為錄得額外虧損約11.3億港元，而對綜合財務狀況表之整體影響為股份溢價及累計虧損同時增加約11.3億港元，兩者相互抵銷，導致資產淨值並無差異，惟在未作出相應調整前股份溢價及累計虧損少報約11.3億港元將對截至2016年及2017年3月31日止年度綜合財務狀況表有結轉影響，然而，兩者還是相互抵銷，仍然導致資產淨值並無差異。

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