市值共縮水1,700億港元 那5間港股恐成新經濟泡

香港股市均積極推出新規爭取新經濟獨角獸到該地上市，但當中泡沫問題不容忽視。目前香港5檔新經濟個股均面臨股價跌破發行價的問題，市值更較此前高點縮水約1,700億港元。

中國證券報報導，去年底至今陸續在港交所掛牌的眾安保險(06060-HK)、閱文集團(00772-HK)、易鑫集團(02858-HK)、雷蛇(01337-HK)、平安好醫生(01833-HK)5檔新經濟代表股票，雖在上市之後都迎來市場追捧，但當前股價均已跌破發行價，市值大幅縮水。

眾安保險上市後股價一度逼近100元港元，但昨(22日)日收盤價53.1港元，市值幾乎縮水5成。閱文集團發行後股價迅速突破100港元，但昨收盤價僅為64.5港元，縮水4成。易鑫集團以7.7元發行價上市後，股價曾站上10.18港元，但昨僅收3.98港元。

上市以來曾以5.49港元股價，接近500億港元市值的雷蛇，昨收盤價為2.5港元。而本月初上市的平安好醫生，上市首日達到股價最高點58.7港元，但股價持續走低，昨收報52.7港元。

報導引述華盛資本證券分析稱，導致新經濟個股集體暴跌原因主要是「泡沫」。由於新經濟題材本身的話題性與前瞻性，對券商、市場、上市前投資人來說有足夠動力去炒作，故估值被炒高是必然的，當下泡沫水分逐漸釋放，新經濟公司後續業績增長也還待觀察。

財務數據方面，眾安保險在2017年就虧損9.96億元(人民幣.下同)。平安好醫生自成立以來持續虧損，2015至2017年分別虧損3.24億元、7.58億元、10.02億元。雷蛇在同期3年分別虧損620萬美元、2,026.3萬美元、3,182.5萬美元。閱文集團雖在2016、2017兩年盈利，但相對於其市值，本益比高達90倍。

來源：工商時報

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