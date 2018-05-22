中國稱是否續降汽車整車及零部件進口關稅據產業競爭力和發展而定

中國周二宣布降低汽車整車及零部件進口關稅，國務院關稅稅則委員會辦公室有關負責人對此表示，汽車整車及零部件是否會繼續降低進口關稅，將主要根據汽車產業的競爭力和發展變化情況而定。

中國財政部網站稍早刊登國務院關稅稅則委員會公告，自7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關稅，將汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%。

財政部官網刊登上述負責人答記者問稱，降稅後，中國汽車進口關稅稅率介於3%至15%之間，已比同處於發展中的國家平均水平低。總的來看，中國汽車降稅後的關稅稅率水平符合中國產業實際。這次相當幅度降低汽車進口關稅後，汽車產業需要有一個逐步適應的過程。

「以九座及以下小型客車橫向比較看，我國關稅稅率為15%，歐盟為9.8%、韓國為8%、印度為60%、巴西為35%。」該負責人稱。

其並指出，中國主動降低汽車進口關稅主要是考慮到進一步擴大改革開放的需要，汽車產業推進供給側結構性改革和轉型升級的需要以及滿足消費升級的需求。

對於降稅後汽車價格能下降多少？他表示，汽車價格是由多方面因素決定的，進口關稅只是其中的因素之一。從汽車售價看，廠商確定的市場指導價在很大程度上決定了汽車的最終售價，關稅與廠商市場指導價之間有一定聯系，降低關稅是降價的因素，但汽車是否降價以及降幅多少都是市場行為。

「我們旨在通過降低進口關稅促進汽車產業加強競爭，引導汽車產業提質增效。我們希望通過降稅能促使汽車價格下降，讓消費者得到更多實惠。」該負責人稱。

降稅後，中國汽車整車最惠國算術平均稅率為13.8%，稅率介於3%至15%之間。其中，143個稅號的稅率為15%，35個稅號的稅率為12%及以下。

此次將79個稅號的汽車零部件稅率分別從25%、20%、15%、10%、8%降至6%，平均降稅幅度為46%；其余18個稅號的稅率為6%，保持不變。降稅後，中國所有汽車零部件的最惠國稅率均為6%。

來源：路透北京5月22日

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