吃花生 承興(02662-HK)與「Marvel之父」互告

承興國際控股(02662-HK)昨晨發公告表示，其附屬公司POW!Entertainment(POW!)已確認，StanLee(被稱為「Marvel之父」的漫畫家)已在美國法院對POW!提出申訴，倘若該項美國申訴送達POW!，POW!擬根據美國法律積極抗辯並主動尋求其法律補償。至昨晚，承興再發公告表示，公司昨已入稟香港高等法院對StanLee提出訴訟，以追討因美國申訴中的虛假指控引起集團蒙受之損失，公司指控StanLee惡意或濫用民事程序在美國提出並無合理訴因之訴訟，妨擾公司業務等。

承興指，美國申訴乃Stan Lee惡意或非法或以濫用民事訴訟程序的方式提出，以及提起美國申訴並無合理及可能的訴因；美國申訴已妨擾公司的行動、業務或其他方面，包括但不限於公司的貸款人、股東或其他人士；及Stan Lee提起的美國申訴屬惡意提出且別有用心，意圖對公司的業務造成損害，而非保護Stan Lee的任何合法權益。

就美國申訴而言，集團認為美國申訴由不誠實的第三方提起，且Stan Lee可能受到影響而提出美國申訴。

由於香港法律訴訟尚處於初始階段，香港法律訴訟對集團現時或未來溢利的影響有待釐定。董事會將適時作出進一步公告，以向股東及潛在投資者告知有關上述事宜的任何其他重大進展。

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